Margit Kjellquist håber, at mange køgensere er klar til en fælles naturoplevelse ved Køge Vandrer. Foto: Henrik Førby Jensen

Invitation til fælles vandreture i Køges skønne natur

Køge - 27. september 2021 kl. 11:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Mange har fået øjnene op for glæden ved en god gåtur under coronakrisen og Teaterbygningen håber, at mange køgensere har lyst til at være sammen om gåture i de smukke scenerier i Køge og omegn: Søndag den 10.oktober er alle således velkommne til at finde de gode vandresko frem og være aktive deltagere i arrangementet Køge Vandrer.

Vandreturene er blevet til som følge af Teaterbygningens nye indholdsprofil, som blandt andet har fokus på at binde Køge kommunes borgere tættere sammen på kryds og tværs, forklarer tovholder Margit Kjellquist fra Teaterbygningen.

- Køge Vandrer er for alle. Unge, gamle og familier. Det handler om fællesskab, frisk luft og motion. At komme op af sofaen og ud på Åsen sammen med andre. Brand og Redning laver suppe til deltagerne og vi sørger for bustransport og en kildevand til hver deltager, så man skal huske at angive antal ved tilmelding, forklarer arrangøren.

Hun har selv oplevet at blive lidt usikker på stiernes forløb på Åsen - og af samme grund afholdt sig fra at forfølge sin nysgerrighed. Ved Køge Vandrer vil de to naturvejledere Jan Hansen og Louise H.H. Villumsen lede gruppen sikkert på vej på Køge Ås, mens Rene Ljunggren og Niels Rolskov fører an fra Gubberholm til Herfølge.

Fire ruter

Ialt byder dagen på fire forskellige ruter at vælge mellem: Rute 1: Ås-turen fra Borup til Spanager. Mødetid 9.30 på Borup Station. Varigheden bliver cirka tre timer for de 11 kilometer. Rute 2: Ås-stien fra P-pladsen ved indkørslen til Gl.Køge Gård til Spanager, ligeledes 11 kilometer. Mødetid: 9.30. En tredje mulighed er ruten fra Grubberholm til Herfølge - her er ruten cirka ni kilometer og varigheden cirka to timer. Busopsamling ved Teaterbygningen 9.30. Sidst men ikke mindst: Små byvandringer rundt om i Køge Centrum - her er distancen meget overkommelig: Fra 400 meter til en kilometer. Mødested ved vandtårnet på Søndre Alle 9.30.

Dagen er arrangeret af Teaterbygningen med opbakning fra Fonden af 1884 og i samarbejde med Brand og Redning, Naturperler i Køge kommune, Køge Vandregruppe samt VisitKøge.

Tilmelding til tea@koege.dk eller ring/sms 21121015. Deadline for tilmelding: Onsdag 6. oktober. Husk godt fodtøj og tøj efter vejret.