Interview: Mette Jorsø giver Radikale Venstre en plads i byrådet efter 11 år

Mette Jorsø forlod i slutningen af juni Venstre i protest mod spidskandidat Ken Kristensens politik og ledelsesmæssige linje. Allerede på det tidspunkt gjorde Mette Jorsø imidlertid klart, at hun ikke var færdig med politik og ville søge en ny platform for at stille op til næste kommunalvalg. Nu melder hun sig ind i Radikale Venstre, som dermed får posten som 2. viceborgmester i Køge, en plads i økonomiudvalget og i Klima- og planudvalget, som Jorsø har beholdt trods partiskiftet.

Efter at have siddet på sidelinjen i 11 år får Radikale Venstre nu en plads i Køge Byråd. Mette Jorsø melder sig ind i partiet efter at have været løsgænger i to måneder.

