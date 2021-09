Jørgen Bergen Skov har arbejdet med noget af den mest krævende efterforskning gennem sin karriere i politiet. Nu skal han som politidirektør stå i spidsen for Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Interview: Kendt politimand tager endnu et skridt opad

Køge - 07. september 2021 kl. 18:08 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Som Midt- og Vestsjællands Politis nye politidirektør sidder for bordenden i et mødelokale på politistationen i Roskilde, er det ikke til at se, at han er en mindre revolution. Men det er han. For med sin baggrund som almindelig politibetjent er han legemliggørelsen af en nyskabelse i dansk politi, nemlig at en politimand kan få job som den øverste leder i en politikreds.

Førhen var politikredsenes øverste stilling som politidirektør udelukkende forbeholdt mennesker med en juridisk baggrund, som regel med en tidligere karriere i enten justitsministeriet eller anklagemyndigheden.

Men Jørgen Bergen Skov er et levende bevis på, at den tradition er under opblødning.

- Jeg vælger at tro, at man har taget den, man fandt var den bedste m/k til jobbet og ikke skelet til, om det var en jurist. Men det er også udtryk for, at det er en mulighed. Ved at rekruttere fra politisøjlen får man et solidt kendskab til organisationen og en mangeårig ledererfaring. Man forstår sproget og kender vilkårene, når man selv er vokset op i systemet. Min blinde vinkel er det anklagerfaglige, og det skal jeg se at blive klogere på, siger Jørgen Bergen Skov.

Tidligere efterforsker Han kommer senest fra en stilling som chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Her har han haft både beredskabet og efterforskningen og alle de andre funktioner, som hovedstadens politi har, som ansvarsområde. Men hans tidligere erfaring kommer primært fra efterforskning og efterretning.

Han har blandt andet været leder af sektionen for organiseret kriminalitet hos Rigspolitiets nationale efterforskningscenter, leder af efterretningsafdelingen samme sted og efterforsker hos PET.

- Men vi er alle sammen startet som gadebetjente og haft beredskabsfaglige jobs. Som chefpolitiinspektør i København har man også rig mulighed for at blive bekendt med det politioperative, som er den del jeg har beskæftiget mig mindst med i min karriere som udøvende betjent, fortæller Jørgen Bergen Skov, der har taget en master i offentlig ledelse.

Mange store sager Jørgen Bergen Skov har, bortset fra et enkelt stop i Ringsted i forbindelse med sin lederuddannelse, arbejdet i København og Rigspolitiet i hele sit arbejdsliv. Nu skal han være leder for en organisation i Midt- og Vestsjælland med en demografi, der både rummer større provinsbyer, mindre byer og masser af landzone.

Men det er netop den sammensætning, der har tiltrukket ham til jobbet.

- Det er en spændende politikreds, som har hele paletten. Midt- og Vestsjælland er den kreds uden for København, som har flest af de store sager. Vi står for en tredjedel af alle de danske sager, som varer mere end tre dage i retten. Det skyldes blandt andet, at her er flere byer, der har bandeudfordringer, og der har også været flere terrorsager, ligesom betyder, at her er dygtige efterforskere og anklagere, som magter at løfte de lidt sværere sager, lyder Jørgen Bergen Skovs karakteristik af sine medarbejdere.

På cykel Men når man beder den nye politidirektør om at karakterisere sig selv, er han straks mere beskeden.

- Jeg lægger stor vægt på ordentlighed, og at vi skal være kendt for at have gode værdier. Jeg værner gerne om politiets integritet. Det er nok også sådan, jeg er som person, siger han.

Hidtil har politidirektøren boet på Frederiksberg. Men i forbindelse med jobskiftet har han og familien købt hus i Sorø. Det giver ham mulighed for at dyrke sin store private interesse; at køre på cykel.

- Hvis man kører 80-90 kilometer på en dag, så har man gjort det godt som motionist, siger Jørgen Bergen Skov.