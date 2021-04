Christoffer Kock Scheffmann foran sin praktikvirksomhed i Køge, Lynge Olsen Group. Foto: Zealand

Internationalt praktikforløb midt i en coronatid

Køge - 27. april 2021 kl. 06:33 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Selv om verden er lukket ned, har Christoffers studiepraktik været temmelig global. Han studerer til markedsføringsøkonom på Zealand, og hans praktik i kompetencebureauet Lynge Olsen Group i Køge førte til en opgave for et grønlandsk politisk parti i samarbejde med programmører i Thailand. Det skriver Zealand i en pressemeddelelse.

- I Lynge Olsen Group blev jeg kastet direkte ud i at agere både projektleder og webudvikler på en ny hjemmeside til det grønlandske parti Naleraq. De havde brug for en ny hjemmeside til at markedsføre deres parti og deres valgprogrammer på, fortæller Christoffer Kock Scheffmann, der studerer til markedsføringsøkonom på Zealand i Roskilde.

- Lynge Olsen Group ligger i Køge, kunden var i Grønland og programmørerne sidder i Thailand, så det var en stor og spændende opgave at være projektleder og webudvikler, på tværs af tidszoner og kulturer. Jeg havde den daglige kontakt med vores projektleder i Thailand og kunden i Grønland og dermed ansvaret for, at hjemmesiden blev som ønsket, fortsætter han.

Opgaven gav Christoffer en stejl læringskurve i at handle professionelt over for kunder, planlægge møder samt at forstå kundens behov:

- Jeg har udviklet mine kompetencer inden for web-udvikling samt lært at samarbejde på tværs - hele tiden for at skabe det bedst mulige produkt for kunden.