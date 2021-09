En 31-årig mand blev stukket ihjel med kniv i Ellemarken den 6. april 2020. Retssagen afgøres i morgen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Intens stemning i drabssag: Vidner bange for at tale åbent

Køge - 01. september 2021 kl. 15:03 Af Katrine Wied

At der er en konflikt mellem de to familier, som drabssagen udspringer fra, stod tydeligt på retssagens dag nummer to i Østre Landsret.

Her bad først et vidne, der har tilknytning til den drabstiltalte 22-årige mand, om, at de tilhørere, der er pårørende til den dræbte 31-årige mand, ikke måtte være til stede i retslokalet, mens han afgav sin forklaring. Derpå bad det næste vidne, der er ven til den 31-årige mand, som blev dræbt af fire knivstik i et skraldeskur i Ellemarken i Køge, om det samme. Begge gange bestemte retsformand Anne Thalbitzer, at samtlige tilhørere, uanset deres relation til parterne, skulle forlade den store retssal i landsretten. Kun pressens repræsentant måtte blive.

Ankesagen begyndte torsdag i sidste uge. Her er en 22-årig mand fra Køge tiltalt for drab den 6. april 2020. Han er anklaget for at være mødt op i Ellemarken og bede den 31-årige mand om at gå med ham ind i skraldeskuret, fordi den 22-årige ville tale med ham om det, der var sket, da den 22-åriges bror døde under ulykkelige omstændigheder et lille års tid forinden.

Det ligger fast, de to mænd opholdt sig i 38 sekunder i skraldeskuret, og at den 31-årige mand derefter kom ud af skuret nær på opgangen, hvor han boede, mens han holdt sig for brystet. Han gik nogle hundrede meter, før han faldt om, stærkt blødende, på græsset mellem Gymnasievej og Parkvej. Få timer efter døde han på Rigshospitalets traumeafdeling.

Striden i retssagen står om, hvorvidt den 22-årige handlede i selvforsvar eller om det var overlagt drab.

Ven kan ikke gå i Køge Tirsdagens første vidne var den ven, som havde kørt den tiltalte 22-årige til Ellemarken den dag i april 2020, og som også kørte bilen, da den 22-årige efter kort tid skulle væk fra drabsscenen.

Vennen støttede den 22-årige mands forklaring om, at drabet var sket i selvforsvar. Vennen forklarede, at han ikke så selve hændelsen, men at den 22-årige på køreturen derfra havde fortalt til ham, at den 31-årige havde stukket ud efter ham, men at det var lykkedes at vriste kniven fra den 31-årige, og at han derefter havde stukket ham ved et uheld under tumulten.

Den 22-årige har forklaret, at vennen modtog opkald og sms'er med trusler mod dem begge, allerede mens de kørte i bilen fra gerningsstedet. Men da anklageren spurgte vennen til truslerne, kunne han ikke huske dem. Det kunne han dog alligevel godt, da forsvareren spurgte til det samme.

På forsvareren spørgsmål fortalte vennen, at truslerne er fortsat lige siden, og stadig er aktuelle i dag.

- Rigtig meget. Mod min mor og mine søskende. Det er hele tiden. Jeg kan ikke nærme mig Køge den dag i dag. Når der er banderelationer, har man en hel masse bag sig, de har grupperingen bag sig, sagde vennen, der fortalte, at han lever et helt andet liv i dag på grund af sagen.

Vennen fortalte videre, at drabet også har haft betydning for den tiltaltes familie, som ikke længere kan bo i Køge på grund af frygt for trusler.

Det har flere gange under retssagen fremgået, at den dræbte mand var bandemedlem. Anklager Lotte Jensen har dog ikke kunnet oplyse over for Dagbladet, hvilken bandegruppering, han var medlem af.

Den 22-årige tiltalte er efter de oplysninger, der er fremkommet under retssagen, ikke banderelateret.

Var motivet hævn? Det næste vidne var ven med drabsofferet. Også han ønskede at pårørende til den tiltalte skulle sendes ud af retslokalet, mens han vidnede. Men da retsformand Anne Thalbitzer ikke kunne påtage sig at skelne hvem, der har tilknytning til hvem, blev alle sendt ud en gang til.

- Jeg fornemmer, at der er visse spændinger sideløbende med den her sag, som kan påvirke vidnets forklaring, sagde Anne Thalbitzer.

Offerets ven havde været med til den grillfest, som den 31-årige mand havde været til, lige inden han blev slået ihjel. Han havde dog ikke set selve episoden i skraldeskuret

Til gengæld kunne vidnet fortælle om de begivenheder, der havde ført til så tilspidset en situation, at det endte med drab. Også han er nære venner med begge familier.

- Den 22-årige er inde og sidde, den nat hans bror dør. Det sker til en fest, hvor jeg også selv er til stede. Men jeg går et par timer, før det sker, sagde vidnet.

Ifølge Dagbladets oplysninger døde broren af en overdosis.

- Den tiltaltes familie var sure. De beskylder den 31-årige for den tiltaltes brors død. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det hjernevaskning. Den 22-årige har flere gange forsøgt at kontakte ham om det, og det har hans far også. Den 31-årige vidste godt, hvad der var sket. Men han var på en hel anden etage, da det skete, sagde vidnet.