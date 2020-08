Se billedserie Her på fliserne har der tidligere stået en toiletvogn på Søndre Strand ved stien ved Hotel Comwell - den savner Lise Raahauge. Privatfoto

Instruktør savner toiletter ved populær strand

Køge - 01. august 2020 kl. 06:20 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lise Raahauge savner en toiletvogn ved Søndre Strand, der hvor hun underviser i vand-gymnastik - kommunen kan ikke hjælpe.

- Da vi på 14. sæson gik i gang med vores årlige sommertiltag Aqua-Fit (vandgymnastik, red.) på Søndre Strand i starten af juni måned, konstaterede jeg, at der ikke var etableret toiletforhold ved stien ved Hotel Comwell, fortæller Lise Raahauge, der er instruktør på Aqua-Fit.

- Jeg skrev derfor en mail til Køge Kommune og fik efter nogen tid svar fra en medarbejder fra ETK, som meddelte, at Køge Kyst havde opstillet en toiletvogn ved »Udsigten« i den nordlige ende af stranden.

Det var ikke tilfældet i første omgang, men efter yderligere et par mails, konstaterer Lise Raahauge i slutningen af juni, at der nu er blevet opsat en firedobbelt toiletvogn ved »Udsigten«.

- Det udtrykker jeg min glæde over i endnu mail og beder samtidig om mulighed for at opstille en toiletvogn i den sydlige ende af stranden ved Hotel Comwell, hvor der tidligere stod en toiletvogn ved den afmærkede og dertil indrettede flisebelagte plads ved siden af de opstillede cykelstativer, siger hun.

Langt at gå eller løbe Efter et par dage får Lise Raahauge svar fra kommunen, som anbefaler at benytte den nu opsatte toiletvogn ved »Udsigten« - selvom der er mere end 600 meter fra den oprindelige toiletvogns placering ved Hotel Comwell og hen til den nye ved »Udsigten«.

- Det er altså et pænt stykke vej, hvis man er trængende, konstaterer hun.

- Derfor skriver jeg igen og beder om, at man revurderer afslaget om toiletvognen i den sydlige ende af Søndre Strand med blandt andet de begrundelser, at det er her, der er mange badende fra Køge-området, turister fra Vallø Camping og også de 30 deltagere, jeg underviser - og som har bedt mig om at være talerør for bedre sanitære forhold i badeområdet.

- Jeg nævner også, at badevandet her er fint, strandkanten er hæderlig, man skal ikke vade i store bræmmer af tang og fedtemøg, inden man når ud i vandet, som det ofte er tilfældet længere inde mod »Udsigten«, og endelig er det muligt her at parkere gratis, hvis man er bil til stranden, modsat den nordlige ende af Søndre Strand hvor der er p-afgift, forklarer Lise Raahauge, der skriver til både flere instanser i Køge Kommune samt til Køge Kyst.

Kort og kontant Hun får svar fra Køge Kyst, der fortæller, at de ikke kan gøre noget, da den pågældende del af Søndre Strand hører under Køge Kommune, men at der planlægges fremtidig etablering af offentlige toiletter på den kommende maritime halvø ved »Udsigten«.

- Det er jo ikke til nogen nytte i den aktuelle situation og heller ikke i fremtiden, da afstanden er for lang fra den sydlige ende af Søndre Strand, siger Lise Raahauge.

Svaret fra ETK er lige så nedslående: »Jeg kan desværre ikke hjælpe med en ekstra toiletvogn, men kun opfordre til at bruge den allerede opsatte vogn«.

- Her i slutningen af juli måned er sagen stadig uløst, og det undrer mig, at ingen tager ansvar for det store etablerede strandområde. Køge Kommune og dermed ETK, er efter det, jeg har fået oplyst, ansvarlig for at etablere toiletforhold, men de har ikke reageret på, hvorfor toiletvognen ikke står der mere, konstaterer Lise Raahauge.

- Situationen har selvfølgelig medført, at folk, som er trængende i området, bruger sivene bag ved buskene på stranden, hvor det flyder med toiletpapir bagved cykelstativerne, hvor platformen stadig ligger, hvor der tidligere stod en toiletvogn.

- Snart går badesæsonen på hæld, men det ville bare være så rart at få de sanitære forhold i begge ender af stranden bragt i orden inden da, slutter hun.