Muligheden for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesa som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg er rykket et skridt nærmere. Foto Thomas Olsen

Institution og ny gymnastiksal rykker tættere på

Køge - 19. februar 2021 kl. 10:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

En tumlesal og en daginstitution, hvor der kan tumles, er nu blevet sendt videre i systemet af Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Det drejer sig om Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg samt kommuneplantillæg nr. 10, der netop er på vej gennem det kommunale system, før den ender i byrådet.

Udvalget har netop drøftet planen med baggrund i de ændringer, som forvaltningen har lagt op til efter høringsperioden.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesal, som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen mod nord.

Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden og to høringssvar efter høringsfristen, oplyses det i referatet fra Klima- og Planudvalgets seneste møde.

Stiforbindelser Høringssvarene indeholder blandt andet indsigelse mod stiudlæg mellem det eksisterende gymnastikcenter og den kommende gymnastikhal. Gymnastikforeningen gør indsigelse mod stiudlægget på grund af foreningens behov for passage i et »rent« område, og GF Obovejkvarteret gør indsigelse på grund af stiudlæggets videre forbindelse til Obovejkvarteret. Her er en bekymring i forhold til, at forældre med børn i daginstitutionen vil parkere i Obovejkvarteret.

Da lokalplanen har et østligt stiudlæg langs jernbanen fra boligområdet mod syd og ind i lokalplanområdet samt mulighed for adgang langs Ravnsborghallens vestlige facade, har Teknik- og Miljøforvaltningen efterkommet indsigelserne.

Alternativ placering Høringssvarene indeholder desuden blandt andet et alternativt forslag til placering af daginstitutionen, spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering samt krav til opsætning af støjskærm, som erstatning for fjernelse af jordvold.

På baggrund af projektbearbejdningen justeres lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden (se bilag 1). Facader skal fremstå i materiale og nuance, der forholder sig til facaderne på de eksisterende byggerier.

Nye ændringer I høringssvarene fra forvaltningen bliver det blandt andet præciseret, at en tilhørende vendeplads skal dimensioneres, så der er plads til at udrykningskøretøjer og renovationsbiler kan vende. Samtidig skal der på arealet være plads til daginstitutionens renovation. Desuden indstiller forvaltningen til, at byggefeltet udvides en smule mod nordøst ved jernbanen, samt at der tilføjes et stiudlæg nord og øst for områdets padelbane.

Der bliver også peget på, at der skal etableres støjhegn mod boligområdet Obovejkvarteret.

De fulde høringssvar og forvaltningens behandling kan læses under Klima- og Planudvalgets behandling af sagen på det seneste møde.