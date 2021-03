Se billedserie Et nyt inspirationskatalog fra Køge Kommune, som er på gaden om få uger, skal inspirere haveejerne til mere vild natur.

Send til din ven. X Artiklen: Inspiration til den vilde natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inspiration til den vilde natur

Køge - 10. marts 2021 kl. 11:07 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

"Få mere liv i haven" er overskriften på et inspirationskatalog, som er på vej fra Køge Kommune til alle haveejere, og som skal inspirere til at skabe rammerne for et rigere dyre- og planteliv. I kataloget finder man inspiration til alt fra forskellige måder til at få flere sommerfugle og insekter i haven til mulighederne for naturlig gødning.

- Sigtet er at inspirere folk til mere liv i deres haver. I bund og grund handler det om at få endnu flere engageret i at bekæmpe den sjette masseuddøen, og man kan ret nemt gøre en kæmpe forskel hjemme i sin egen have, siger Niels Rolskov, der er formand for byrådets klima- og planudvalg med henvisning til tabet af dyre- og plantearter i vore tid.

"Mange arter i Danmark og andre steder i verden risikerer at uddø, fordi deres levesteder ændres eller forsvinder. Det anslås af en tysk forskergruppe, at mængden af insekter, målt i biomasse, er blevet reduceret med 80 procent siden 1989, og alene i Danmark er der på nuværende tidspunkt cirka 2000 truede arter. Derfor er der brug for at styrke biodiversiteten, så der igen er et rigt dyre-, insekt- og planteliv," lyder det i forordet til Køge Kommunes guide.

- Man kan for eksempel skabe bedre leveforhold for insekter og sommerfugle. Flere insekter medfører flere fugle. Det kan også bare være en bunke kvas til et pindsvin i det ene hjørne af have eller et insekthotel, siger Niels Rolskov om nogle af eksemplerne.

Målgruppen for guiden er alle, der har adgang til alt fra en altan til den store landhave, og Niels Rolskov opfordrer også interesserede til at lægge vejen forbi Køge Fælles Jord på Egøjevej for mere konkret inspiration.

Kataloget er udformet som et opslagsværk, så man let kan finde den inspiration man ønsker, og det vil være på gaden om få uger - eller i hvert fald tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside hvor alle interesserede vil kunne downloade og printe det fra - og det samme gælder en tilsvarende skovrejsningsguide, som har samme sigte omend en lidt smallere målgruppe i forhold til haveguiden. Omkring skovrejsning er der i øvrigt også planer om møder med relevante parter om mulighederne på området, fortæller Niels Rolskov.

Danmarks vildeste

Klima- og Planudvalget i øvrigt også netop beluttet at melde Køge Kommune til konkurrencen om Danmarks Vildeste kommune. Konkurrencen er udskrevet af Miljøministeriet, og den løber frem til 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

- Vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsørkener i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse. Lige fra den lokale skolegård til boligblokken, plejehjemmet og idrætspladsen, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

I slutningen af 2022 kårer et dommerpanel den vildeste kommune. Det vil sige kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på blandt andet idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.