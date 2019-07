Send til din ven. X Artiklen: Initiativtager til »Brug min baghave«: Ingen skal spinde guld på andres gæstfrihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Initiativtager til »Brug min baghave«: Ingen skal spinde guld på andres gæstfrihed

Køge - 30. juli 2019 kl. 18:06 Af Alexandra Mollerup »Brug min baghave« er sommerens absoulutte iværksætterhit af Pernille Kaas på 40 år fra Ringsted. Hun fik idéen, da hun s

- Jeg lavede bare gruppen for at mærke efter, om der var opbakning til det, og jeg troede jo bare, at vi blev 100 vandrere uden baghaver at sove i.

Men så gik det stærkt, og på få måneder nåede vi op på mange medlemmer, siger hun.

Da gruppen begyndte at vokse markant, blev Pernille Kaas kontaktet af tre studerende fra Roskilde Universitet, som tilbød at lave en hjemmeside med kort over tilgængelige baghaver. Det har gjort initiativet langt mere brugervenligt.

Kun for de primitive Rammerne for konceptet bliver dannet lidt efter lidt, som Pernille Kaas og alle brugerne får erfaringer. Som en start har Pernille dog selv sat nogle retningslinjer, som blandt andet siger, at konceptet primært er til for primitivt rejsende, som er vant til og helst rejser med telt og uden behov for adgang til luksusfaciliteter som strøm, toilet og vand. Derudover er konceptet kun til udendørsovernatning, og der er ikke lavet en søgefunktion til luksus, for man kan ikke forvente et toilet, hvilket er fint for vandrere, som altid klarer sig alligevel.

- På den måde indsnævrer jeg det også lidt, siger Pernille Kaas.

Hun beskriver, at hun har ramt ned i et trængende smørhul mellem friteltning i skoven og campingpladser. »Brug min baghave« gør det nemlig muligt at overnatte udendørs i tryghed.

Ingen indtjening »Brug min baghave« er og skal forblive non-profit, fortæller Pernille Kaas, der selv lægger en del frivillige timer i vedligeholdelsen af Facebook-gruppen, hvor hun svarer på spørgsmål og luger ud i dårlig stemning, når den opstår.

- Ingen skal spinde guld på andres gæstfrihed og hjertevarme, så det skal ikke være en forretning. Det er skabt, fordi jeg selv havde behov for det, siger hun.

I stedet for mønt får mange af brugerne tætte relationer gennem »Brug min baghave«, siger Pernille. Hun har for nylig hørt fra en mand, der har overnattet i en baghave hos en kvinde, der nu er blevet hans livs kærlighed.

- Det næste kan være en »Brug-min-baghave«-baby, griner Pernille Kaas.

-Folk hygger sig bare vildt meget rundt i baghaverne, hvor de laver bål, drikker Irish Coffee og møder gamle bekendte helt tilfældigt, siger Pernille Kaas.

Hun skal selv låne en baghave for første gang i den kommende uge på en tur til Jylland. Nærmere informationer deler hun ikke ud af, for ellers får hun et hav af beskeder fra folk, der gerne vil have besøg, siger Pernille Kaas. Men næste år planlægger hun allerede en vandretur, hvor hun flittigt vil bruge folks baghaver.