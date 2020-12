Køge Kommune har endnu ikke fået besked om, hvornår kommunen kan begynde at vaccinere på plejehjemmene. Foto: Torben Thorsø

Ingen vaccine til Køge i første omgang

Køge Kommune er ikke blandt de første kommuner, der kommer til at modtage den nye vaccine mod covid-19. Det oplyser velfærdsdirektør i Køge Kommune, Mette Olander.

Kommunens plejecentre er dermed ikke blandt de, der kan begynde at vaccinere ældre beboere den 27. december.

Den første sending af vaccinen til Danmark indeholder 9750 portioner. Den ankommer til Statens Serum Institut i København den 26. december og bliver derefter fordelt ligeligt til de fem regioner. Her er udvalgt plejecentre i kommuner, hvos smittetallet er højest.

Men Køge har allerede beredskabet klar, så snart det bliver kommunens tur, fortæller Mette Olander. Vaccinen vil blive distribueret fra Region Sjællands centralapotek til plejehjemmene, hvor en praktiserende læge står for vacciinationen. Kommunens sundhedsfaglige personale vil herefter observere den vaccinerede person og balndt andet sikre, at der ikke sker en allergisk reaktion. Risikoen for dette er meget lille, men det er vanlig procedure ved alle vaccinationer.