Send til din ven. X Artiklen: Ingen udsigt til skattelettelser i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen udsigt til skattelettelser i Køge

Køge - 16. november 2017 kl. 19:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"I Køge Kommune går det godt. Vi har styr på økonomien."

Sådan skrev Mette Jorsø (V) i den politiske klumme i LørdagsAvisen tidligere på året, hvor hun også åbnede muligheden for at sænke kommuneskatten.

Der er dog ikke aktuelt udsigt til, at køgenserne slipper billigere i skat, hvis man spørger spidskandidaterne i dag - selv om kommunekassen er fyldt godt op, og service- og anlægsloft lægger begrænsninger på, hvor mange penge kommunen kan bruge.

"Ikke umiddelbart. Vi ligger pænt lavt i forvejen og har mange ting i gang," siger borgmester Flemming Christensen (K) om muligheden for at sænke kommuneskatten i den kommende periode.

Heller ikke Venstre vil gå til valg på løfter om skattelettelser, og det samme gælder Socialdemokratiet.

Til gengæld mener Jeppe Lindberg, Liberal Alliance, at kommunen er nødt til at sænke skatten nu:

"Vi mener at da Køge er i en situation, hvor kommunen opkræver flere penge, end der rent faktisk må bruges, SKAL skatten sættes ned," siger Liberal Alliances spidskandidat, som også hænger det op på en forventning om, at produktiviteten i den offentlige sektor kan forbedres væsentligt.

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Nej ikke i min optik. Køge kommune er blandt de 25 billigste skattekommuner i Danmark og det synes jeg, er en fin placering.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Med en attraktiv skattepolitik, som en del af vores bosætningspolitik, der kan vi tiltrække nogle ressource stærke borgere til kommunen. De kan være med til at øge det råderum vi i forvejen har i kommunen og det vil vi gerne bruge til, at forbedre forholdene for kommunens kerneopgaver, der er velfærd.

Flemming Christensen, De Konservative

Ikke umiddelbart. Vi ligger pænt lavt i forvejen og har mange ting i gang. Staten må meget gerne sænke skatten.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

Min grundlæggende holdning er at penge har det bedst i folks lommer, men med de udfordringer vi har pt., fx med vedligeholdelse af ejendomme i kommunen og med rigtig mange ting der hænger, giver det ikke mening at love skatten kan sænkes, men i stedet love borgerne at den ikke stiger.

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Nær-demokratiet ønsker ikke skattesænkninger, men ønsker at holde skatter og afgifter i ro. Der er en lang række områder, der har behov for et løft: Ældreområdet, folkeskolen, handicap- og udsattegruppen, renovering af nedslidte bygninger og veje, så der er nok at bruge penge på.

Thomas Kielgast, SF

Nej, SF mener ikke at vi skal sætte skatten længere ned. I de næste 4 år står vi over for mange store renoveringsopgaver - herunder renoveringen af Vemmedrupskolen, som er meget presserende.

Vi ønsker også at investere i nybygning af plejehjem, demensboliger, omfartsvejen i Borup og en generel udbygning af vores idrætsfaciliteter i hele kommunen.

På samme måde ønsker vi at investere i vores børn, skolerne, idrætten, kommunens ældre og tryghedsskabende tiltag i vores udsatte boligområder.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Vi mener at da Køge er i en situation, hvor kommunen opkræver flere penge, end der rent faktisk må bruges, SKAL skatten sættes ned. Udover det, er der også masser af grunde til at antage, at kommunerne kan levere service mere effektivt end i dag. Eksempelvis konkluderede Produktivitetskommissionen, der blev nedsat under Thorning-regeringen, at man kunne forbedre produktiviteten med minimum 10 pct. i den offentlige sektor.

Karsten Jensen, Demokratilisten

Det korte svar er; nej. Kommuneskatten er i forvejen i lave halvdel af landsgennemsnittet og der er store vedligeholdelsesudgifter på vej. Ca. 300 mill. over 4 år, skimmelsvamp i Vemmedrup, renovering af idrætsfaciliteter, andre kommunale bygninger osv.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Nedsættelse af skatten de næste 4 år er ikke umiddelbart noget jeg ser komme. Vi skal bruge penge til renovering af kommunens bygninger, cykelstier, ældreboliger og plejehjem - så anlægsbudget bliver udnyttet fuldt ud.

Mette Jorsø, Venstre

Vi går ikke ud og lover skattelettelser i valgkampen, men vi afviser ikke, at der i fremtiden kan blive plads til at lette skatten.

Niels Rolskov, Enhedslisten

Samlet set er der behov for flere indtægter til en række områder hvor servicen er klart for dårlig i dag (normeringer i børneinstitutioner, forberedelse i skolen, ældreplejen, naturforvaltning som eksempler) så der er brug for, i første omgang, 40-50 millioner. Det er muligt at øge indtægterne så kommuneskatten kan holdes i ro eller sænkes en smule som vi flere gange har foreslået.

Mickal Andersen, Alternativet

I Alternativet har vi lige så meget fokus på kvalitet i kerneydelserne i kommunen, som det samlede slutresultat på bundlinjen. Og kvaliteten lader noget tilbage at ønske. At kalde det godt, er det samme, som at fornægte ønsket om god kvalitet i kerneydelserne, og det er ikke de signaler vi ønsker at sende. Vi ønsker kerneydelserne løftet til et langt bedre niveau, hvor de på nogle områder i dag ligger under lovens krav. Indtil det er på plads, så ønsker vi ikke at sænke kommuneskatten - tværtimod!