Ingen jubilæumsfest for sensationelt mesterskab

Alt dette og meget mere skulle fangruppen »Hærfuglene« sammen med tidligere spillere og forenings- og klubfolk have fejret og markeret 20 års jubilæum for den 30. maj i år på Herfølge Stadion. Med fest, fællesmiddag og fadøl til en flad - og alt andet der hører sig til.

- Vi er lige nu i en form for undtagelsestilstand rundt om i verden og ikke mindst her i Danmark. Da vi ikke ved, hvor vi er om en måned eller to, ser vi i festudvalget ikke nogen anden udvej end at rykke festen til en gang efter denne verdensomspændende krise. Vi er frygtelig kede af det, men ser desværre ingen anden udvej, lyder det.