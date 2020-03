Kommunens parkeringsvagter er i den kommende tid hjemsendt, og derfor vil der ikke blive kontrolleret rundt i byen. Enkelte hotspots, såsom Torvet og Vestergade, vil der dog blive holdt øje med, fortæller borgmester og formand for den kommunale beredskabskommission, Marie Stærke (S). Foto: Katrine Wied

Ingen afgifter: P-vagterne er gået hjem

Køge - 18. marts 2020

Det siger vel nærmest sig selv, at man bør overholde de gældende regler, men alligevel kommer kommunens beredskabskommission nu med en høflig opfordring til bilister, der benytter Køges parkeringspladser; overhold venligst reglerne til trods for, at parkeringsvagterne netop nu er hjemsendt som følge af myndighedernes restriktioner grundet covid-19.

Borgmester Marie Stærke (S) er formand for Køge Kommunes beredskabskommission, og hun fortæller, at det er en beredskabsbeslutning, at p-vagterne er sendt hjem.

- Det betyder, at der ikke i øjeblikket kontrolleres på kommunens parkeringspladser og i gaderne, og at der ikke skrives afgifter. Men jeg vil naturligvis opfordre til, at man parkerer med omtanke, og at man overholder de gældende regler, siger Marie Stærke.

På den ene side ser borgmesteren gerne, at man fortsætter med at støtte op om det lokale handelsliv, og at borgerne fortsat kommer i byen, når man har brug for at handle. Omvendt er hendes opfordring, at man ikke samles alt for mange mennesker, og at man i øvrigt følger myndighedernes generelle anbefalinger og retningslinjer.

- Men vi vil da også gerne sige til de, der slet ikke kommer i byen for at handle grundet betalingsparkeringen, at de i den kommende tid ikke vil blive kontrolleret, siger Marie Stærke.

Ikke det vilde vesten Indtil videre har beredskabskommissionen desuden besluttet at holde torvedagene kørende.

Det sker ud fra den vurdering, at det sundhedsmæssigt er mere forsvarligt at handle under den åbne himmel end inden døre, og også byrådet er orienteret om den beslutning, forklarer Marie Stærke.

I forhold til parkeringen rundt i bymidten vil der dog fortsat blive taget visse forholdsregler for at sikre, at det ikke udvikler sig til parkeringsanarki, forklarer borgmesteren.

Særligt et par hotspots vil man forsøge at holde øje med, tilføjer hun.

- Vi skal naturligvis sikre, at det ikke bliver det vilde vesten, hvor bilisterne parkerer, som det passer dem. Så der vil være en risiko for at få en p-afgift, hvis man parkerer ulovligt på Torvet eller i eksempelvis Vestergade, siger hun.

Den kommunale beredskabskommission, hvor blandt andet kommunens direktion, ETK-chefen samt beredskabschefen er repræsenteret, holdt møde mandag, og her drøftede man foruden torvehandel og parkeringen de såkaldte værnematerialer.

- Det er ting som håndsprit og masker, og her ser det heldigvis fornuftigt ud, og det typer på, at vi har nok indtil videre, siger Marie Stærke.