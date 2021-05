Mette Marie Lei Lange var for tre år siden i Benin for at besøge sit sponserbarn. Foto: Mette Marie Lei Lange

Influencer med over 60 tusind følgere kæmper for FN-mærkedag

Køge - 28. maj 2021 kl. 19:00 Kontakt redaktionen

Mathias Klitgaard Selliah

Køge: Der findes efterhånden rigtig mange mærkedage. Og fredag d. 28 maj bliver en af de mere ukendte, men også vigtige dage markeret.

Her er det nemlig FN's Internationale Menstruationsdag. En dag som betyder noget særligt for den kendte blogger og influencer Mette Marie Lei Lange, der er bosat i Køge.

- Den her sag er så vigtig, fordi løsningen på et stort problem er så enkel. Piger i særligt Afrika kan regelmæssigt ikke komme i skole, fordi de ikke har et menstruationsbind. De bliver hjemme, da de ikke kan komme blødende i skole. Det skaber en stor kønsmæssig skævvridning, når piger bliver forhindret i at modtage undervisning, siger hun.

Mette Marie Lei Lange er gået ind i sagen som ambassadør for PlanBørnefonden. Her er hun med til at indsamle penge til genanvendelige bind til piger og seksualundervisning i verdens fattigste lande.

Det gør hun med hjælp fra sin telefon og hendes store platform på det sociale medie Instagram, hvor hun har over 62 tusind følgere.

Her oplyser hun om problematikken med manglende menstruationsbind, og hvordan man kan støtte indsamlingen.

Ved at sende en SMS kan man donere 18 kr. til PlanBørnefonden og dermed give en pige i et afrikansk land et genanvendeligt bind. Desuden støtter man et projekt, som inkluderer seksualundervisning.

Indsamling Sidste år var Mette Marie Lei Lange med til at indsamle 340 tusind kroner til projektet, hvoraf hun stod for omkring 60 tusind kroner. I år er hendes personlige ambition endnu højere med et mål om 100 tusind kroner. Hun tilføjer, at hun altid arbejder gratis, når det gælder velgørenhed.

- Det er så fedt at opleve sammenholdet, når vi samler ind. Jeg får mange søde beskeder, og vigtigst af alt får vi oplyst om, at der desværre er millioner af piger, som kæmper med manglende bind med store konsekvenser til følge, siger hun og uddyber, at der i de værste tilfælde i udsatte steder i Afrika, er piger som i desperation kan stikke forskellige ting op i underlivet for at undgå en synlig blødning, hvilket naturligvis kan have sundhedsmæssige konsekvenser.

- Desuden er menstruation nogle steder i Afrika tabubelagt, hvilket kun gør problemet større, tilføjer hun.

Oplevelser i Benin For tre år siden rejste Mette Marie Lei Lange til det vestafrikanske land Benin, hvor hun blandt andet mødte sit sponserbarn gennem seks år.

Her mødte hun et stolt og hårdtarbejdende folk.

- Det var en rigtig fed oplevelse. Mange tænker nok, at det er rigtig synd for mange folk i Afrika, fordi en del af dem bor i lerhytter. Men sådan har befolkningerne det ikke nødvendigvis. Min fornemmelse var, at de ikke selv synes, at det var synd for dem. De havde bare brug for hjælp til at planlægge deres liv, siger hun.

Mette Marie Lei Lange følte sig bekræftet i, at det gør en stor forskel at hjælpe til.

- Jeg mødte eksempelvis en kvinde, der havde fået et kursus i at være selvstændig og arbejde med perle. Hun havde så efterfølgende startet en virksomhed med flere ansatte. Det er jo vildt inspirerende.

- Jeg så i det hele taget hvor stor en forskel man kunne gøre, afslutter hun.

Sidste år samlede PlanBørnefonden ind til 19.000 genanvendelige bind til piger i Kenya.