Se billedserie Torsdag blev HF og VUC - med et års forsinkelse - indviet på Campus Køge. foto: Køge Kommune

Indvier nye lokaler et år efter overtagelse

Køge - 12. oktober 2021 kl. 16:24 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

25 medarbejdere og 400 kursister fra HF og VUC flyttede fra Køge Gymnasium til Campus Køge i efteråret 2020. Men på grund af corona, nedlukning og hjemmeskoling blev der først tid i kalenderen til at holde reception i sidste uge.

Borgmester Marie Stærke fremhævede her placeringen på Campus Køge som helt ideel.

- Nemlig uddannelser der arbejder sammen på tværs og hjælper hinanden fremad. Og hvor det ypperste formål er at uddanne og danne mennesker til livet og arbejdslivet, sagde Marie Stærke, som stod klar med saksen.

Og inden hun klippede snoren, dér hvor lokalerne har stået klar i over et år - og også har været i brug nu i mange måneder, tilføjede hun:

- Det er en kæmpe gevinst med HF og VUC, for det er ikke altid folk tager den direkte vej, og måske er man først klar til en uddannelse senere i livet, eller har brug for at ændre retning, sagde hun.

Også rektor Dorthe Jensen Lundqvist fremhæver, at flytningen var vigtig.

- Vi er glade for vores nye lækre lokaler. De ligger attraktivt her i uddannelsessmørhullet i Campus Køge - hvor der er et aktivt og pulserende uddannelsesmiljø. Vi får nu en mere synlig platform for at gøre meget mere af det, vi er gode til i uddannelsesfødekæden, siger hun.

- Nemlig at tilbyde fleksibel og almen opkvalificering og uddannelse til for eksempel de ledige, til de ufaglærte så de kan komme på en erhvervsuddannelse, og til dem der bøvler med ordblindhed og har svært ved at læse, skrive og bruge it. Og til dem der som voksne mangler 9.-10. klasse for at komme på en ungdomsuddannelse, sagde rektor Dorthe Jensen Lundqvist.