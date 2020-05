Aldrig har begge seniorhold i Gørslev IF været så højt placeret, som nu er tilfældet. Arkivfoto

Indstillet sæson grundet corona sender Gørslev IF's andethold op i serie 2

Køge - 24. maj 2020 kl. 15:04 Af Anders Fallesen

De nuværende placeringer i den sjællandske breddefodbold fastlåses som følge af DBU Sjællands beslutning om at indstille fodboldsæsonen grundet coronakrisen.

I Gørslev IF får det den betydning, at klubbens andethold vinder deres serie 3-pulje og dermed sikrer sig sin anden oprykning i træk. Succesen fortsætter dermed i den lille landsbyklub, hvor både første- og andethold i disse år har særdeles kraftig medvind.

»Aldrig har begge seniorhold været så højt placeret, som nu er tilfældet, hvilket er en helt igennem fantastisk triumf for klubben og de, som lægger alle de timer derude,« skriver klubben på deres Facebook-side og fortsætter:

»En stort tillykke til trænerteamet Jesper Slott Andreasen og Kasper Vest, som har lavet historie med back-to-back oprykninger, der igen vil skrives ind i klubbens lange historie. Derudover en speciel tak til Christian Von Bülow, som har lige så stor andel i oprykningen. Holdet har været klart bedst hele sæsonen, da de startede med ni ud af ni sejre, som er grunden til den flotte førsteplads, der giver adgang til oprykningen. Nogle mindeværdige kampe var 1-4 sejren over lokalrivalerne fra Ejby IF og 1-2 sejren over de nærmeste forfølgere fra Haslev FC,« skriver klubben på det sociale medie.

Gørslev IF oplyser desuden, at man gerne havde spillet sæsonen færdig, men at man naturligvis bakker op om DBU Sjællands beslutning af hensyn til de sundhedsmæssige perspektiver.

Næste sæson Med stor fortrøstning kan klubben så begynde at se frem mod næste sæson, skriver man på Facebook:

»Gørslevholdet er fyldt med unge talenter, som alle har et fantastisk potentiale. Der er så meget talent på det hold, at det bliver utrolig spændende at følge dem i den nye sæson. Det vil uden tvivl blive en sund udfordring for holdet,« konstaterer klubben.

Gørslev IF's førstehold ligger aktuelt på en tredjeplads i Sjællandsserien.