Indsamling: Det haster med at redde truet skov fra fældning

Køge - 21. juli 2021 kl. 14:57

De store stammer strækker sig mod himlen og bladene, som når hinanden i toppen, giver lyset et mørkt, grønt skær. Stemningen i Præsteskoven ved Herfølge er som enhver anden dansk bøgeskov. Men det er den ikke længe, hvis Camilla Nihøj og foreningen Herfølge Folkeskov Præsteskoven ikke lykkes med sit projekt.

Præsteskoven er ejet af Vallø Stift og er såkaldt driftskov. Det betyder, at hele skoven skal fældes, når den er moden. Og det er den nu.

Men det vil være en katastrofe for Herfølges borgere, mener Camilla Nihøj. Derfor stiftede hun sammen med en gruppe andre lokale beboere i området i juni en forening, som skal rejse penge til at købe Præsteskoven af Vallø Stift. Et ønske, som Vallø Stift har indvilget i, hvis pengene kan skaffes i løbet af sommeren. Dertil har Køge Kommunes økonomiudvalg lovet, at hvis foreningen Herfølge Folkeskov og Præsteskoven kan rejse den ene halvdel af beløbet, vil kommunen betale den anden halvdel.

Halvvejs i indsamling

Men det går ikke så hurtigt med at samle penge ind, som foreningen havde håbet på.

- Det må godt gå lidt stærkere med at samle penge ind. Når nu vi har fået muligheden for at købe den skov, jeg kan ikke forstå, at folk ikke springer på. Det er en historisk mulighed, siger Camilla Nihøj, som selv er nabo til Præsteskoven.

Indsamlingen foregår via Facebook og en hjemmeside, hvor man kan købe et skovbevis. Målet er at indsamle 1,5 millioner kroner. Lige nu står saldoen på 726.000 kroner. Så foreningen er cirka halvvejs.

- Det er jo egentlig flot. Men vi ville gerne have, at det gik stærkere. Det skal der ikke være tvivl om. Når man er engageret og gerne vil nå et mål, vil man gerne have alle med sig. Jeg tror, vi er ramt af, at folk er på sommerferie, og så får det lov til at vente, til de er tilbage igen, siger Camilla Nihøj.

Man får et skovbevis, hvis man donerer 300 kroner, men både mindre og større beløb er velkommen.

- Det er helt almindelige borgere i byen i Herfølge og Køge, som donerer penge, men der er også nogen fra Jylland og Samsø, som er gået ind og bakket op om det. Så er der få lokale virksomheder, som har givet noget også, fortæller Camilla Nihøj.

Oprindelig var der sat en dato før sommeren, hvor Vallø Stift ville starte motorsaven for at fælde skoven. Men efter henvendelse fra foreningen og Køge Kommune er stiftet gået med til at udsætte fældningen.

Deadline efter sommer

- Til vores held er Vallø Stift gået med til at give os hen over sommeren. De har været meget samarbejdsvillige, så vi har lidt ekstra tid til indsamlingen, fortæller Camilla Nihøj.

Men det er ikke en hensætning uden udløbsdato. Så indsamlerne har travlt.

- Vi har lavet den aftale, at pengene skal falde. De er nødt til at have en sikkerhed for, at vi kan betale. Vallø Stifts skovdrift er en forretning, og lige som alt andet, man skal købe, er det sagen underordnet, hvor mange penge den anden part har i en handel. Det kan jeg godt sætte mig ind i, siger hun.

Økonomiudvalget i Køge Byråd har møde den 17. august, hvor sagen ventes at komme op.

- Der håber jeg, at vi kan sige, at nu gennemfører vi handlen, siger Camilla Nihøj.

Appel til virksomheder

Camilla Nihøj havde håbet på, at lokale virksomheder i højere grad, end det har været tilfældet indtil nu, kunne se et formål med at støtte bevarelsen af Præsteskoven.

- Vi har lavet et brev og sendt til alle lokale virksomheder i Herfølge, hvor vi spørger om hjælp. Sikke en reklame, man kan få, hvis man tænker på natur og befolkningen uden egen vinding, påpeger hun.

Konkret vil foreningen Herfølge Folkeskov Præsteskoven rejse en mindetavle ved indgangen til skoven, når den er blevet købt. Her vil man få et lille messingskilt med sit eller virksomhedens navn, hvis man har doneret 10.000 kroner eller derover. Der vil også stå en tak til Vallø Stift, Køge Kommune og alle de borgere, som har været med til at redde skoven.

Skov for generationer

Hvis det lykkes at købe Præsteskoven, er det foreningens mål at gøre den til urørt skov.

- Når vi har købt skoven, så bliver det urørt skov. Det vil være frygteligt, hvis næste generation ikke kan gå op i denne her skov. Det vil tage langt over 50 år, før man bare har fornemmelse af noget, der bare minder om en skov. Og man kan ikke bare gå igennem området, som nogen har sagt, hvis den bliver fældet og man planter nyt. For det vil skulle hegnes ind, så rådyrene ikke spiser de nye træer. Så man kan ikke bruge området, hvis skoven er væk, understreger Camilla Nihøj.

Hun har i det hele tage de kommende generationer skarpt for øje i den kamp, hun kæmper for skoven.

- Jeg har et romantisk billede i mit hovede af, at jeg ser denne skov i fremtiden, hvor der er by rundt omkring, som jeg tror, at der vil være i fremtiden. Så kommer der en generation, der står og kigger på, at der er nogen, som har kæmpet for, at vi kan have det her grønne åndehul inde midt i byen. Den tanke kan jeg godt lide, siger Camilla Nihøj.

Hun har også et håb om, at foreningens arbejde kan danne præcedens for andre borgergrupper i landet, der ønsker at bevare en skov.

- Når vi har købt skoven, tror jeg, at det vil have en dominoeffekt i hele Danmark, for det viser, at man godt kan gøre noget, hvis man står sammen.

I december sidste år blev skoven, der i folkemunde er kendt som Skideskoven, fældet helt. Den er også ejet af Vallø Stift.