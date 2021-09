Indgår forlig: Her er budgettets overskrifter

Hvad angår Køge Idrætsparkdelen af budgetaftalen er hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten med, da begge partier mener, at der i forvejen er afsat rigeligt med penge til Køge Idrætspark gennem årene. Samtidig fremførte partierne på budgetpressemødet, at der i deres øjne er for stor usikkerhed omkring økonomien, og at de frygter, at kommunen kan ende med den samlede regning på de 120 millioner kroner. De resterende byrådspartier talte omvendt om stor interesse fra private aktører, der tydeligt har givet udtryk for, at de ønsker at spæde til økonomisk for at få projektet i mål.