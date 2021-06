- Det er en periode med indflyvning for både os som personale og for børnene. Det handler om, at børnene skal lære hinanden og de voksne i SFO?en at kende, siger Troels Clausen. Foto: Vivi Pedersen

Indflyvningstid i SFO'en

Der er altid ivrig aktivitet rundt omkring på Hastrupskolens SFO's store areal bag skolen, når man kigger forbi i løbet af eftermiddagen. Det gælder ikke mindst i denne coronatid, som kalder på udendørs aktiviteter - både for de 51 nye børn der lige er startet i SFO'en og for resten af de 220 børn i stedets SFO1 - og SFO'ens rammer kalder i den grad også på det med masser af muligheder uden for; ikke mindst nu hvor vejret viser sig fra sin bedste side.

- Medarbejderne har været helt eminente til at håndtere de mange ændringer og nye regler i forbindelse med coronaen. Det er alligevel lykkedes at skabe nogle gode rammer for børnene, siger SFO-leder Troels Clausen, som også glæder sig over en god start for de nye børn.

- De er børn i en coronaårgang, så de er vant til at være rigtig meget ude fra børnehaven, smiler han.

Netop modtagelsen af de nye børn har fyldt meget i SFO'en i den seneste tid. Nogle af børnene er ned til fem år, og skiftet fra børnehave til SFO er stort for mange.

- Det er en periode med indflyvning for både os som personale og for børnene. Det handler om, at børnene skal lære hinanden og de voksne i SFO'en at kende, siger Troels Clausen.

- Vi skal gøre dem klar til at starte i skole, fortæller han om indsatsen, som handler om alt fra bevægelse og motorik, til hvordan man agerer socialt i forhold til hinanden.

- Det handler for eksempel om at lære at vente på sin tur og give plads til andre. Det er vigtig læring før skoletiden. Hele vores fundament er, at når man stempler ind hos os, så behandler man hinanden ordentligt. Der er ikke noget, der hedder mobning. Man møder ind i et fællesskab, hvor der skal være rart at være. Hvis man ikke har det godt sammen, så er det svært at komme op i skolen og lære noget, fastslår Troels Clausen, som lægger vægt på at inddrage børnene i nogle af de daglige opgaver i SFO'en.

- Her er de også med til at tage æg ind fra hønsene, at ordne hos kaninerne, at hugge brænde og til at plante pæretræer. Det er med til at give ejerskab for stedet her, siger han.

Forældrene spiller også en vigtig rolle i overgangen fra børnehave til SFO og skole, fortæller SFO-lederen. Man har netop holdt informationsmøde med forældrene, og i juni bliver forældrene også inviteret med til et fællesspisningsarrangement.

- Forældrene er medspillere, og det er vigtigt at få meldt ud, hvordan forældrene kan være med til at hjælpe børnene til at få en god start i SFO'en, fastslår Troels Clausen.