Der var en alenlang køe både i Herfølge og Ølby, da chancen var der for at blive covid-19-testet.

Indbydelse til test oversat til elleve sprog skabte lang kø

Køge - 14. august 2020 kl. 14:53 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I onsdags var der pop-up-testcentre i Ølby og Herfølge, hvor borgerne kunne komme ind fra gaden og blive testet for coronavirus.

Det blev en helt overvældende succes. Faktisk var der så lang kø begge steder, at der desværre var nogle få, som ikke nåede at blive testet.

Sundhedskonsulent Charlotte Baere fra Køge Kommune, er ikke i tvivl om, hvorfor der mødte så mange frem - og at en stor del af dem tilhørte de såkaldt sårbare - altså borgere, som typisk bor i almennyttige boliger.

- Vi har valgt at få oversat indbydelsen til at blive covid-testet til elleve sprog - og det er vi vist det første sted, som gør. Opfordringen til at blive testet er så lagt ud på facebook, og her kan vi se, at over 10.000 har læst de ikke danske opslag.

Selv havde Charlotte Baere en skøn oplevelse ved testcentret i Ølby:

- En afghansk dreng på 6-7 år kom cyklende sammen med sin mor. Han kom hen til mig, da han fandt ud af, at jeg kom fra kommunen - og kunne fortælle at hans mor havde været så glad for facebook-opslaget, fordi det var skrevet på et sprog, hun kunne forstå, fortæller Charlotte Baere.

- Det var i det hele taget tydeligt, at vi ramte den ønskede målgruppe i både Herfølge og Ølby.

Om den lange kø så betyder, at regionen på et senere tidspunkt igen laver pop-up-testning i de to byer, vides endnu ikke.

- Men vi har sagt til regionen, at der var så meget run på, at - hvis det er muligt - så må de meget gerne komme igen, fortæller sundhedskonsulenten.

Onsdag 19. august klokken 13.30 til 15.30 kommer turen til pup-up-testcenter i Borup. Det foregår på det gamle rådhus, Hegnetslund, Møllevej 4B.