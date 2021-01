To indbrudstyve nåede at slippe væk i aftes efter et indbrud på Baggesensvej i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyve blev overrasket og stak af

Sent onsdag aften anmeldte beboerne i en villa på Baggesensvej i Køge, at konen var kommet hjem og havde set tegn på, at der var nogen i hjemmet og turde ikke gå ind. Hun kontaktede sin mand, som skyndte sig hjem. Da han ankom, stak to personer af fra stedet. De beskrives over for politiet som: A: Mand, Iført: Beige dunjakke, mørke bukser og en sort kasket. B: Mand, Iført: mørk jakke og sorte Adidas-bukser.