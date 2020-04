Indbrudstyv hælder lim i traktorens tank

Indbrudstyven nøjedes ikke med at stjæle en lang række landbrugsmaskiner, han begik også hærværk mod en traktor, da der var indbrud på en landbrugsejendom på Kulerupvej i Regnemark ved Borup.

Indbruddet er begået i en lade, hvor hængelåsen er brudt op. Grningsmanden har stjålet en slåmaskine, et kornprøveudtagningsspyd, et vandmålerapperat til afgrøder og en Stenhøj kompressor. Men der blev også begået hærværk mod en traktor ved at hælde lim og væske i dieseltanken.