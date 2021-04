Indbrudsserie mod varebiler: Masser af værktøj stjålet

Klokken 03.18 natten til tirsdag var der også en gerningsmand på spil på Skyttevangen i Køge. Her er der lavet et hul over håndtaget på sidedøren i varebilen, således låsen manuelt kunne åbnes. Og også her er der stjålet et stor mængde værktøj. På anmelderens videoovervågning kan man se to personer, oplyser politiet, som dog endnu ikke har et signalement.