Indbrudsplaget undrer sig: - Kan bare gå at vente på det næste indbrud

Køge - 19. juli 2020 kl. 06:54

Forleden rykkede politiet ud til et indbrud i et redskabsskur ved Undløse Kirke - det gør de ikke i Kimmerslev, hvor en borger nu for femte gang har fået en sag om indbrud på sin ejendom henlagt.

I februar i år fortalte vi om en borger i Lidemark, der trods flere indbrud på sin ejendom, hvor der er blevet stjålet maskiner og værktøj, ingen hjælp har fået af politiet.

Dengang fortalte han til avisen:

- Jeg har været udsat for tyverier og indbrud på min ejendom tre gange, hvilket jer synes er helt uacceptabelt. Tyvene er formentlig lokale folk, for man finder ikke sådan lige frem til min ejendom og stjæler den samme type af tyvekoster tre gange i træk, hvis man ikke er kendt i Lidemark. Det, der stjæles, er havemaskiner, motorsave og værktøj. Der er samlet stjålet for omkring 100.000 kroner, fortæller han.

- Tyverierne og indbruddene er naturligvis meldt til politiet som ikke har taget synderlig notits af det. De har sendt mig en anmeldelseskvittering og i løbet af kort tid meddelt mig at sagerne var henlagt, og at de ikke ville gøre yderligere for at få dem opklaret.

Det seneste indbrud - dengang - blev begået tidligt om morgenen den 30. december 2019, og allerede samme dag sendte politiet et brev om at sagen var henlagt.

Handler om ressourcer

Fra Midt- og Vestsjællands Politi lød forklaringen dengang, at det udelukkende handler om ressourcer og dermed prioritering.

- Når der er tale om indbrud i et udhus eller lignende, som det er her, så sender vi som udgangspunkt ikke en patrulje ud til stedet, forklarer Charlotte Tornquist, der er kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det sker kun, hvis der er tale om helt særlige forhold - for eksempel tyveri af store værdier eller meget tydelige spor.

- vi har ganske enkelt ikke ressourcer til at rykke ud til alle indbrud, og derfor har vi klare regler for, hvordan vi skal prioritere, siger hun.

- Det er også derfor, at anmeldere - som for eksempel i det her nævnte tilfælde - kan få en skrivelse allerede samme dag om, at sagen er afsluttet, for så undgår vi at have en stor pukkel med uafsluttede sager.

Kirketyveri efterforskes

I døgnrapporten fra tirsdag den 14. juli kan man imidlertid læse:

»Kl. 07.45 fik politiet anmeldelse om, at der tidligt tirsdag morgen blev begået indbrud et redskabsskur som tilhører Undløse Kirke. Fra stedet blev stjålet en havetraktor, en kompressor, en hækklipper, en multimaskine og tre dunke med brændstof. En patrulje blev sendt til stedet for at lave gerningsstedsundersøgelse. Anmelderen oplyste, at havetraktoren var forsynet med GPS, og at den befandt sig på en landejendom på Ringstedvej ved Hellestrup/Vipperød. Politiet kørte til stedet, hvor de fandt havetraktoren. Ejendommen blev grundigt undersøgt, men der blev ikke fundet yderligere koster fra indbruddet på stedet. Politiet havde ingen grund til at mistænke beboerne på ejendommen for at stå bag indbruddet.

Sagen efterforskes nu for at forsøge at finde frem til gerningsmanden. Vidner som har bemærket noget omkring indbruddet, som skete mellem kl. 06.30-06.37 tirsdag morgen, hvor GPS trackeren registrerede, at havetraktoren flyttede sig, bedes kontakte politiet. Borgere som har bemærket en gul Stiga Havetraktor, som blev transporteret fra Undløse Kirke til Ringstedvej ved Hellestrup, hvor den blev læsset af, bedes ringe til politiet, hvis de kan bidrage med oplysninger om køretøj eller personer i forbindelse med dette.«

Billeder og video af tyv hjælper ikke

Imens døjer den pågældende borger stadig med gentagne indbrud, som ikke bliver efterforsket.

- Jeg har ikke set politiet, selvom jeg har haft yderligere to indbrud, siden vi sidst talte sammen, siger han til avisen.

- Jeg har tre små videofilm og seks billeder af tyven. Det er tilsyneladende den samme tyv, som jeg fotograferede den 30. december 2019. Tyven er maskeret med terrorist hue og bærer handsker.

- Politiet har selvfølgelig også videoerne og billederne, men lige som sidst er sagerne bare henlagt som uopklarede, konstaterer han.

- Det er da fint, at de rykker ud i Undløse, men her er det p.... irriterende bare at gå rundt og vente på det næste indbrud. Tyven ved åbenbart at det er forholdsvis risikofrit at bryde ind i Lidemark og omegn - bare han holder sig til udhuse.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det udover at lade være med at opbevare ting af værdi i udhuset og så sætte flere og flere kameraer op på ejendommen, slutter han.