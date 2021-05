Indbrud i bil: Tyv stjal to pas

Vinduet i passagersiden stod en smule åbent, og derfor var det muligt for gerningsmanden at åbne døren indefra ved at række hånden ind. Der var ingen tegn på opbrud eller skader på bilen, men bilen fremstod gennemrodet, fortæller politiet. Der var stjålet to pas tilhørende hendes døtre. Politiet har ingen mistanke til, hvem dr står bag.