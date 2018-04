Se billedserie Det skal være slut med "Småt Brændbart" på genbrugspladserne, for målet er at få sorteret tæt på 100 procent af affaldet. Her erd et fra genbrugspladsen i Køge. Foto: Jørgen Jørgensen

Ilden slukkes under Småt Brændbart

Køge - 05. april 2018 kl. 14:43 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udtrykket er blevet en del af det danske sprog, men nu er det snart helt slut med »Småt Brændbart« på genbrugspladsen.

- Det stammer vel helt tilbage fra dengang vi nærmest kun havde »brændbart« og »ikke brændbart«, siger Kim Larsen med et skævt smil.

Han er sektionsleder for Argos genbrugspladser i blandt andet Køge, hvor det altså snart er slut med at have den mulighed.

Fremover der det nemlig meningen, at så godt som alt skal i de rette containere, så man opnår en endnu højere grad af genanvendelse.

- Missionen er den samme som den hele tiden har været, nemlig en nøje udsortering af affaldet. Nu fjerner vi bare den nemme løsning og gør det rigtige på lang sigt. Det er tiden moden til, vurderer han.

For at opnå en bedre sortering vil skiltene med »Småt Brændbart« snart blive taget ned og erstattet med andre skilte. Her vil man sende et kraftigt signal om ændringen ved at omdøbe det resterende affald til noget andet end »brændbart«. På den måde er hensigten, at sorteringen bliver endnu bedre og at mindre bliver brændt af uden grund.

- Vi vil gerne væk fra det her med, at man står med den sidste lille sæk, som man ikke ved hvor skal hen - og så kommer den lige op i småt brændbart. Vi håber på forståelse for, at mange bække små.... og står klar til at vejlede vores kunder, når de er i tvivl, siger Kim Larsen og fortsætter:

- Vi vil faktisk rigtig gerne snakke med folk om det i situationen så de må meget gerne spørge til, hvad de skal gøre med de forskellige ting, der er tilbage. Som jeg sagde, så er opgaven den samme - nu skal vi bare have det sidste med. Der er selvfølgelig udfordringer i det her, men heldigvis er det den vej det blæser i resten af samfundet.

Hele Argos indsats for at afskaffe »Småt Brændbart« bliver skudt i gang med et pilotprojekt på Torkilstrup Genbrugsplads i Lejre og derefter bruger man erfaringerne herfra når indsatsen forsætter på genbrugspladser i Køge, Stevns, Roskilde og Kalundborg.