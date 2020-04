Ild i affaldsbunke tæt på bygning

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Der var opstået ild i en affaldsbunke, der lå lige op ad det tidligere maskinværk og derved blev en trætrappe i forbindelse med bygningen antændt med røgskader til følge på bygningen.

Det er politiets teori, at et tændt cigaretskod kan have startet branden, men det skal undersøges nærmere.

Ingen personer kom til skade som følge af branden.