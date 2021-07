Ikke for smart: Mand kvajer sig i politibil

Politiet standsede en bil på Køge Bugt Motorvejen torsdag eftermiddag klokken 13.10. Føreren, en 37-årig mand, havde ikke noget kørekort. Men han opgav også et forkert navn til politiet. Han fortalte, at han var bilens ejer. Men en narkometertest viste, at manden var påvirket af hash, og derfor tog patruljen ham med for at få taget en blodprøve.

På vej tilsygehuset, ringede bilisten til en ven for at arrangere, at han kunne blive hentet på sygehuset efter blodprøveudtagelsen. Men da han ringede op til vennen, præsenterede han sig med et andet fornavn end det navn, han havde oplyst til politiet. En yderligere undersøgelse af den anholdtes identitet afslørede, at den anholdte reelt var en 37-årig mand fra Brøndby Strand. Han var i forvejen frakendt kørekortet, og det viste sig, at han kørte i et familiemedlems bil og havde misbrugt bilejerens identitet i et forsøg på selv at slippe for straf.