Torsdag blev sløret løftet for de konkrete planer for de næste tre års udvikling og færdiggørelse af Køge Idrætspark. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsparken bringer boliger og sportscollege med sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Idrætsparken bringer boliger og sportscollege med sig

Køge - 17. september 2021 kl. 15:35 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med tilføjelsen af et sportscollege og studieboliger, mellembygninger til yderligere erhverv mellem de tre erhvervstårne samt seks nye omklædningsrum til breddeidrætten, flere trafiksikkerhedsinitiativer og parkeringspladsen, står Køge Idrætspark endnu engang over for en udvidelse.

Som beskrevet i DAGBLADET og på sn.dk afsætter tillægsforliget til den netop indgåede budgetaftale således sammenlagt 119,3 millioner kroner til færdiggørelsen af idrætsparken. Heraf forventes det, at kommunen får indtægter og dækning for 81,5 millioner kroner.

Efter at sagen om realiseringsstrategien for Køge Idrætspark tirsdag blev behandlet på den lukkede dagsorden i Økonomiudvalget, blev den torsdag ved middagstid åbnet for offentligheden, da den indgår i budgetaftalen. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er ikke en del af forliget, hvad angår Køge Idrætspark.

Boliger på to grunde Et blik på de nye oplysninger viser, at der lægges op til yderligere stor byggeaktivitet ved idrætsparken i de kommende år frem mod den forventede afslutning i midten af 2024.

Eksempelvis skal den grønne trekant på hjørnet af Københavnsvej og Stensbjergvej inddrages, så der kan opføres boliger. Det samme gælder den tidligere Nettogrund på hjørnet af Nørre Boulevard og Københavnsvej.

Køge Idrætspark-følgegruppen anbefaler således dele af finansieringen til hele projektet kommer fra »provenu fra salg af byggeretter på trekantgrunden og den gamle Nettogrund (p-pladsen ud for den tidligere Netto på den anden side af Københavnsvej). Og at der udbydes en byggeret til 9.000-10.000 byggeretsmeter på de to grunde og en maksimal højde svarende til niveauet på hjørnetårnene på trekantsgrunden og svarende til 2-3 etager på den gamle Nettogrund,« fremgår det af sagen.

Dertil kommer planer om at opføre sportscollege/studieboliger i to etager oven på den eksisterende hovedtribune, ligesom projektet omfatter seks nye omklædningsrum til breddefodbold under tribunerne. Og som nævnt flere erhvervslokaler i de kommende mellembygninger bag de nye tribuner.

To nye tribuner er nemlig også en del af planerne. Langsiden ud mod Ringvejen ventes at få kapacitet på 2.000 siddende tilskuere, mens nordtribunen ligeledes får 2.000 får plads til siddende tribuner. Derudover etableres der 400 siddepladser på sydtribunen op mod hal 3 samt yderligere 600 pladser ved den nuværende hovedtribune. Alle sammen overdækkede.

Ifølge oplægget er der pres på tidsplanen, og »det vurderes derfor at være behov for 2-4 nye lokalplaner og en justering af nuværende lokalplan.«

Parkering og trafiksikkerhed Planerne for øget trafiksikkerhed rummer desuden visioner om en lyskurv ved Ringvejen, der skal gøre adgangen til området markant mere tryg. Det samme gælder adgangen fra Stensbjergvej, ligesom der skal sikres bedre afvikling af større køretøjers passage til/fra Københavnsvej til Ved Stadion.

Også for at løfte antallet af parkeringspladser er der nye, konkrete planer. For det første skal pladserne mellem Musikskolen og hal 1 og 2, hvor boblehallen har stået, reetableres. Derudover skal der desuden indrettes nye parkeringspladser tæt ved Nørremarkens Plejehjem på Ølbyvej. Håbet er også, at mange, som skal på vandretur på Køge Ås, vil parkere på netop de pladser for at undgå det kaos, man blandt andet har set på Ølbyvej.

Der er desuden planer om at etablere reserveparkeringspladser på den eksisterende grusfodboldbane, fremgår det af den sagsfremstilling, som nu skal danne grundlag for yderligere godt tre års udvikling af Køge Idrætspark. Og som alle byrådets partier, foruden Dansk Folkeparti og Enhedslisten, bakker op om.

relaterede artikler

Budget 2021: Her er partiernes mærkesager 16. september 2021 kl. 16:12

Stort projekt får ny millionindsprøjtning 16. september 2021 kl. 13:18