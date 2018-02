Lokalplanforslaget til Køge Idrætspark sendes nu videre i systemet. Imens pågår et større eftersyn af projektet, fortæller udvalgsformand Niels Rolskov (EL). Dét har Venstre dog intet hørt om, forklarer gruppeformand Mette Jorsø. Illustration: Arkitekterne Køge

Send til din ven. X Artiklen: Idrætspark får stort gennemsyn: Men lokalplan er allerede godkendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætspark får stort gennemsyn: Men lokalplan er allerede godkendt

Køge - 07. februar 2018 kl. 16:48 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt klima- og planudvalg godkendte tirsdag lokalplanforslaget for Køge Idrætspark og sendte det dermed videre til Økonomiudvalget og Køge Byråd, skriver DAGBLADET.

Bag beslutningen gemmer der sig imidlertid stadig uenighed om behovet og dimensionerne i projektet. Flertalspartierne Liberal Alliance og Enhedslisten har hele vejen igennem været kritiske ved tanken om et renoveret opvisningsstadion ved det nuværende Køge Stadion.

Dagen efter kommunalvalget meldte de to partier sammen med Dansk Folkeparti ud, at der var brug for et 360 graders eftersyn af Køge Idrætspark.

Hele indholdet undersøges Hvordan går det så med det eftersyn?, spørger DAGBLADET nu Niels Rolskov (EL), som er formand for Klima- og Planudvalget:

- Det er stadig i gang, siger han og fortsætter:

- Vi har været ramt af temmelig meget sygdom, så det er blevet lidt mere langtrukkent, end vi havde regnet med. Jeg kan ikke sætte endelig deadline på, men forhåbentlig kan vi have noget klar om en måneds tid.

Hvad er det, der skal undersøges nærmere i projektet?

- Det er hele indholdet, som vi gerne vil kigge på og vende og dreje.

Men hvad det nytter det så at gå videre med lokalplanforslaget, hvis man alligevel vil kigge på mulige ændringer?

- Vi ved, at der er et overvældende flertal for at gennemføre projektet. Men derfor kan vi jo sagtens kigge på delelementer inden for nogle rammer. Eksempelvis faciliteterne for breddeidrætten. Hvilken vej skal vi gå, hvad skal vi tilbyde? Vi ser på det hele. Også i forhold til byggeretten med klubfaciliteterne.

Hvilke delelementer tænker du ellers specifikt på? Er det eksempelvis ønsket om at etablere en hal 3, hvor der er plads til to baner på tværs af hallen?

- Det kunne det være, men det ser ud til, at det bliver op ad bakke at ændre hallen. Men man kunne blandt andet se på et element som den kollektive trafik.

Du nævnte dagen efter valget muligheden for en 14 dages høringsfase i forbindelse med Køge Idrætspark, som den reviderede planlov tillader. Kan der blive tale om en ny og kortere lokalplanproces her?

- Nej, der kommer ikke en ny lokalplan. Det bliver mindre planmæssige ting, der kan komme i spil.

I Facebook-gruppen »Nej tak til Køge Idrætspark« udlægger flere det, som om at man ikke lytter til høringssvarene. Hvad tænker du om det?

- Jeg tager selvfølgelig høringssvarene alvorligt. Og det bliver aldrig Enhedslistens ønske, at der skal være et opvisningsstadion netop dér. Vi tror, at det vil give negative konsekvenser, som eksempelvis lyset fra de høje lysmaster.

Men hvorfor gik du så med til at sende lokalplanforslaget videre?

- Det var relativt nemt. Der er ikke flertal for at ændre lokalplanforslaget, siger Niels Rolskov til DAGBLADET.

V: Hvilket eftersyn? I Venstre, som udgør byrådets mindretalsgruppe, har man ikke hørt noget om, at der skulle være et 360 graders eftersyn i gang sideløbende med den vedtagne tidsplan og arbejdsgang. Det forklarer Mette Jorsø, gruppeformand og udvalgsmedlem i Klima- og Planudvalget.

- Jeg kender ikke noget til, at der skulle være et eftersyn i gang. Som jeg oplever det, kører vi efter den plan, som vi hele tiden har fulgt. På den ene side kører arbejdet med økonomien og byggeretterne, mens lokalplanarbejdet kører i det andet spor. Og i går godkendte vi så forslaget og sendte det videre. Så jeg ved ikke, hvad det skulle være for et eftersyn, der er i gang, siger Mette Jorsø til DAGBLADET.

Om det konkrete lokalplanforslag konstaterer hun, at det rummer de elementer, som Venstre ønsker.

- Det er rigtig godt, at vi nu får sat skub på arbejdet, for det er et meget ventet projekt, hvor især hal 3 er et kæmpe ønske og en stor mangel. Lige nu løber de og spiller i boblehallen i cirka otte minusgrader. Så skal man altså løbe igennem for at holde varmen, siger Mette Jorsø og fortsætter:

- I forhold til indsigelserne, som kom til projektet, ved vi jo, at trafik er et vigtigt »issue.« Det er vi meget obs på. Men det er også vigtigt at pointere, at der altså allerede ligger et stadion derovre. Der er i forvejen kampe, og jeg bor selv i nærheden og kan høre det, når der er god stemning. Og ja, så er der nogle ekstra biler i et par timer. I den forstand bringer Køge Idrætspark ikke noget nyt med sig, når vi tænker på, at der i forvejen er masser af udstillinger, messer og kampe, der tiltrækker biler og forældre fra alle steder i Danmark, siger Mette Jorsø.

Køge Idrætspark-projektet affødte i alt 26 indsigelser og høringssvar fra borgere, foreninger, KLAR Forsyning og Miljøstyrelsen.