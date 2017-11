Det er ikke i sig selv imponerende at være nr. 73 ud af landets 98 kommuner, siger formand for kultur- og idrætsudvalget Anette Simoni (V). Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Idrætsformand: God udvikling for idrætten

Køge - 18. november 2017

Der er godt gang i Køge Kommunes idrætsliv, og foreningerne bliver stadig bedre til at tiltrække nye medlemmer. Det er konklusionen i DIF's stort anlagte undersøgelse af Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017.

I en pressemeddelelse skriver Køge Kommune, at ifølge DIF's undersøgelse af rammer og vilkår for idrætsforeninger i alle landets kommuner går Køge Kommune ni pladser frem til en 73.-plads i forhold til, da undersøgelsen blev foretaget sidste gang for fire år siden op til det seneste kommunalvalg.

- Det er ikke i sig selv imponerende at være nr. 73 ud af landets 98 kommuner, men jeg hæfter mig ved, at vi opgjort på alle de objektive parametre kommer ind som en flot nr. 34, faktisk tolv pladser bedre end sidste gang, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anette Simoni (V)

Hun fortæller videre, at de tørre tal kommer fra blandt andre Danmarks Statistik og den officielle medlemsregistrering. De viser blandt andet, at Køge placerer sig helt i top - som nr. 4 - når der måles på de kommunale driftsudgifter til idrætsområdet. Også når det kommer til udgifter til drift og idrætsfaciliteter pr. indbygger placerer Køge sig klart i den bedste tredjedel.

- Lige så interessant som økonomien er selvfølgelig, at det ser ud til, at vi og idrætsforeningerne også bruger pengene rigtigt. I hvert fald har vi både fået flere foreninger, og der er kommet flere medlemmer i foreningerne, både dem under 18 år og dem over. Det er for mig i virkeligheden det allervigtigste, at flere dyrker idræt og samtidig får glæde af det gode sociale fællesskab i foreningerne, fortsætter Anette Simoni.

Udvalgsformanden peger på, at når Køge Kommune alligevel ikke opnår en højere samlet placering, skyldes det, at undersøgelsen også indeholder en række subjektive vurderinger fra de lokale formænd i idrætsforeningerne. De vurderer rammer og vilkår for det lokale idrætsliv til at være knap så gode. De mener blandt andet, at »kvaliteten af de kommunale idrætsanlæg« skal sende Køge ned som nr. 89 blandt alle landets kommuner.

- Jeg anerkender naturligvis deres oplevelse, men vi har selv lige fået lavet en idræts- og motionsvaneundersøgelse, hvor 84 procent af de adspurgte borgere siger, at de i nogen eller høj grad er tilfredse med nærområdets faciliteter til idræt og motion. Det er jeg rigtig glad for, Hvis borgerne ikke oplever, at de har gode og spændende rammer for deres idræt, vil de selvfølgelig også være mere tilbøjelige til at vælge idrætten fra, siger Anette Simoni.

Omkring hver tredje adspurgte borger siger i kommunens egen undersøgelse, at idrætsfaciliteterne både er tilgængelige og velegnede til den givne idrætsgren, mens endnu flere vurderer, at stier, grønne områder og andre aktivitetspladser i nærområdet udgør et tilfredsstillende tilbud.

- Det er meget positivt, og så skal vi fremadrettet se på, hvordan vi får en god dialog med foreningerne om, hvor de oplever, at vi kan udvikle vores faciliteter, så de i endnu højere grad imødekommer deres behov, slutter Anette Simoni, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.