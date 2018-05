Se billedserie Borup Tennisklub mangler nye kræfter, hvis klubben skal fortsætte med at eksistere. Der er derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på onsdag. Foto: Anders Fallesen

I fare for at lukke: Tennisklub mangler ny bestyrelse

Køge - 21. maj 2018 kl. 06:23 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under overskriften »Skal vi fortsat kunne spille tennis i Borup?« i et Facebook-opslag, ridser Borup Tennis situationens alvor op for medlemmerne.

For det er nødvendigt med nye kræfter i bestyrelsen, der vil føre klubben videre, hvis den skal overleve, fremgår det af opslaget. Teksten herfra er også printet og hængt op på indgangsdøren til de to kunststofbaner.

Der er nu indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde på onsdag den 23. maj klokken 19.30 i Borup IF's »Pejsestuen.«

- Klubben har nu brug for byen, idet vi skal have valgt en ny bestyrelse for at kunne føre klubben videre. Tennisklubben blev oprindeligt startet på foranledning af en gruppe lokale borgere, som ønskede tennissporten til byen, og det lykkedes faktisk at få rejst finansieringen og få tennisanlægget realiseret, lyder det blandt andet i opslaget.

På den ekstraordinære generalforsamling er det håbet, at der kan vælges ny bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og eventuelt et supplerende menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, i håbet om at gøre sig attraktiv for nye medlemmer, at man på den ekstraordinære generalforsamling kan melde sig ind i klubben for en pris på 200 kroner for børn og 400 kroner for voksne og derefter spille så meget, som man vil, resten af sæsonen.

- Kom og støt op, så vi kan sikre, at vi fortsat kan tilbyde tennis lokalt her i Borup, lyder det afslutningsvis i teksten.