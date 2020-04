Lasse Buus (t.v.) og Erik Steenstrup kalder sig Bjæverskov Nærmiljø, I årtier har de kæmpet for at ændre tingene. De har stået bag opsætningen af vindmøller, en årelang kamp om støj på den lokale skydebane og en støjskærm ved motorvejen. Foto: Anders Holt

I den gode sags tjeneste

Det var folkene bag Bjæverskov Nærmiljø, som i årevis kæmpede for den støjskærm, der nu står ved Vestmotorvejen. De kæmpede også for motorvejstilkørslen ved Vemmedrup. De tog i sin tid initiativ til to vindmøller og tog de første skridt til Borup Privatskole.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her