I dag falder dommen: Var det overlagt drab eller selvforsvar?

Køge - 02. september 2021

Var der tale om overlagt drab som hævn for offerets rolle i forbindelse med den tiltalte brors død? Eller var der omvendt tale om lovligt selvforsvar, da den 31-årige mand pludseligt gik til angreb, da den 22-årige forsøgte at blive klogere på omstændighederne omkring brorens død.

Det spørgsmål har de tre dommere og nævningene fra Østre Landsret nu frem til torsdag formiddag til at afklare. Men inden landsretten trak sig tilbage for at votere, ridsede anklageren og forsvareren linjerne i sagen op, som de ser det.

- Hvad skete der i skraldeskuret? Det kan vi kun spørge den tiltalte om, for den 31-årige mand overlevede ikke snakken i skuret, indledte anklager Lotte Jensen sin procedure.

Hun mente ikke, at den tiltaltes forklaring om, at han handlede i selvforsvar var troværdig.

- Det kræver, at der er et angreb fra den dræbtes side. Det angreb er der bare ikke. Offerets kæreste og offerets underbo forklarer, at der ikke er noget angreb. Hvis tiltalte blev overfaldet af forurettede og fik fravristet ham kniven, ville der være tale om nødværge. Men det er min klare overbevisning, at tiltalte havde til hensigt at slå afdøde ihjel eller i hvert fald havde indset, at det var overvejende sandsynligt, at han ville dø, da han stak ham med kniven, sagde Lotte Jensen.

Her pegede hun på de fire knivstik, som retsmedicinerne fandt i den afdødes brystkasse. To af disse stik af afgivet med stor kraft og er gået ti centimeter ind i den dødes krop, det ene af stikkene direkte ind i hjertet.

- Hvis man vil dræbe en person, hvor stikker man så. I hjertet og i halsen. Her er tre stik i brystet og et i maven. Jeg mener, at tiltalte stak afdøde for at dræbe, lød det fra anklageren.

Forsvarer: Vidner er farvet

Forsvarer Karoline Døssing Normann kræver derimod sin klient frikendt.

At den 22-årige befandt sig i skraldeskuret og at den 31-årige døde af knivstik er ubestrideligt. Men forsvareren talte for, at det ikke var tale om drab, men om nødværge eller om vold med døden til følge, som er en mildere paragraf i straffeloven.

- Min klient har forklaret, at han bliver angrebet inde i skraldeskuret. Det må man forholde sig til. Det er ikke sikkert, at knivstikkenes placering har nogen forbindelse til en hensigt. Nogle gange kan noget være vældig præcis placeret, nogle gange er det tilfældigt. Derfor kan man ikke bare se på stikkenes placering og konkludere, at de af afgivet for at dræbe, sagde Karoline Døssing Normann, der også pegede på, at man ikke ved, hvem af de to der medbragte kniven.

Hun såede også tvivl af troværdigheden af forklaringerne fra den dræbtes kæreste og underbo.

- Spørgsmålet er om ikke deres oplevelse af, hvad de så den dag, er farvet af, hvad de har fået at vide bagefter. Det er helt normalt, at man bagefter ser oplevelsen i lydset af, hvad man hører efterfølgende, sagde Karoline Døssing Normann.

På torsdag tager landsretten stilling til, om den 22-årige mand er skyldig i drab. Hvis han kendes skyldig, skal landsretten derefter afgøre, hvor længe kan skal i fængsel.

Den 22-årige fik 12 års fængsel, da byretten behandlede sagen i januar.

Der er nedlagt navneforbud under ankesagen.