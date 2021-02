Tirsdag formiddag ventes dommere og nævningeting at afsige skyldkendelse i en drabssag fra Køge, hvor en 22-årig mand er tiltalt for manddrab efter et knivdrab i Ellemarken sidste år. Manden nægter sig skyldig og har forklaret, at der var tale om nødværge. Foto: Jesper From

I dag afsiges skyldkendelse i drabssag

Mens politiet og ambulancereddere strømmede til og forsøgte at redde en 31-årig mands liv, var mange af de tilkomne beboere stærkt oprevne og påvirkede af, hvad der netop var sket. Det gjorde det svært at holde menneskemængden på afstand, fortalte en af de tilstedeværende politibetjente, da han forleden var indkaldt som vidne i Retten i Roskilde.

Kort forinden episoden var den 31-årige mand blevet stukket fire gange med kniv i overkroppen. Et af knivstikkene ramte den 31-årige familiefar i hjertet, og hans liv stod ikke til at redde. Manden døde knap 3,5 timer senere på Rigshospitalet, formentlig af forblødning, konkluderede to retsmedicinske undersøgelser sidste år.

Detaljerne kom frem ved de tre første retsdage i sagen, hvor en nu 22-årig mand, der havde kendt den 31-årige det meste af sit liv, er tiltalt for manddrab. Her til formiddag ventes der afsagt skyldkendelse ved Retten i Roskilde, hvor anklager Thomas Rasmussen kræver den tiltalte dømt for manddrab. Manden har imidlertid nægtet sig skyldig og krævet at blive frifundet. Han forklarede blandt andet i retten, at der var tale om nødværge, da den anden mand pludselig trak en kniv på ham, og at han udelukkende forsvarede sig selv.