Lennert Hansen (tv.), Broen Køge, Jesper Køster (th.), Spar Nord Køge Bugt, og Sanna Rasmussen fra Familiestøtten gentager sidste års succes med Giving Tuesday i Køge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: I Køge efterfølges Black Friday af Giving Tuesday Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Køge efterfølges Black Friday af Giving Tuesday

Køge - 17. november 2020 kl. 18:46 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Igen i år lægger Spar Nord Køge Bugt lokaler til en hektisk eftermiddag i begyndelsen af december, hvor 10 lokale erhvervsfolk og politikere sætter både stemmer og telefoner på overarbejde, når de i løbet af tre timer skal ringe så mange donationer som muligt hjem til et godt formål.

Det sker 1. december, hvor Black Friday bliver efterfulgt af Giving Tuesday, som lige som sidste år vil sætte fokus på at hjælpe udsatte børn og deres familier. Spar Nord Køge Bugt er nemlig sammen med organisationerne Familiestøtten og Broen Køge klar til at gentage sidste års bragende succes med Giving Tuesday - dengang overgik man alle forventninger, da det lykkedes det at samle over 300.000 kroner ind til det gode formål.

- Vi mærkede virkelig stor opbakning sidste år, hvor vi blandt andet kunne mærke, det betyder meget, at hjælpen går ubeskåret til lokale familier, siger Sanna Rasmussen fra Familiestøtten i Køge.

Øget behov for hjælp

Giving Tuesday støtter Familiestøttens og Broen Køges arbejde i lokalområdet og er samtidig med til at udbrede kendskabet til de to organisationers arbejde. Broen Køge støtter børns muligheder for at deltage aktivt i foreningslivet, mens Familiestøtten blandt andet hjælper økonomisk udsatte børnefamilier ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier, som donerer tøj og legetøj til den udsatte familie, lige som man desuden også arrangerer julehjælp til en række familier i år.

Og både Broen og Familiestøtten melder om øget behov for hjælp i år, hvor mange er ramt af coronakrisen.

- Vi ser flere tilmeldte familier i år på grund af corona, og nogle af de familier, vi allerede har, har fået det værre - både økonomi og psykisk på grund af coronasituationen, fortæller Sanna Rasmussen.

- Der er ingen tvivl om, at mange flere end normalt er ramt på pengepungen i år, hvor mange har mistet jobbet på grund af corona. Ingen ønsker at spare på deres børn, så det er det sidste, der bliver skåret fra, men vi forventer helt klart et stigende antal henvendelser i den kommende tid, siger Lennert Hansen fra Broen Køge.

Giving Tuesday finder lige som sidste år sted hos Spar Nord på Søndre Allé, hvor direktør Jesper Køster glæder sig over udsigten til igen i år at indsamle et stort beløb til de to gode formål.

- Min oplevelse er, at det også er noget, vores medarbejdere er stolte af, at vi er med til - at vi er med til at gøre en forskel i lokalområdet, siger Jesper Køster og fremhæver, at Giving Tuesday i modsætning til mange andre arrangementer nemt kan genenmføres trods coronaudfordringerne for tiden.

- Det er en meget coronavenlig indsamling på den måde, at indsamlerne aktiverer deres netværk via telefonen, siger han.

Med i panelet til Giving Tuesday i år er blandt andre borgmester Marie Stærke, Ken Kristensen (V), Mads Andersen (K), ejendomsmægler Jane Daugaard Lind fra Nybolig, murermester Jimmy Jacobsen og Jeppe Laursen fra Bilhuset Køge.

Selv om man ikke bliver ringet op i løbet af dagen, så er der gode muligheder for at støtte Giving Tuesday. Alle kan således sende et bidrag på MobilePay på nr. 62033. Der bliver trukket lod om 5 x 1000 kroner på gavekort til Køge Handel blandt alle, der bidrager til indsamlingen.

Læs mere om Giving Tuesday på www.giving-tuesday.dk.