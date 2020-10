Se billedserie Anette Rusbjerg og heksen inviterer indenfor til en tur ned i træet, der er indgangen til Køge Biblioteks eventyrkælder. Foto: Kim Rasmussen

Hyggelig uhygge i kælderen

Køge - 12. oktober 2020 kl. 15:26 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Alle sanser bliver påvirket, når man vover sig ned i Køge Biblioteks eventyrkælder, der lige nu er beboet af nogle meget store hunde.

Man skal enten bukke sig godt sammen eller også være meget lille, når man tager imod invitationen fra heksen på gårdspladsen ved Køge Bibliotek i Kirkestræde.

Hun inviterer ned i »træet«, og når man er trådt ned af de gamle, murede trappetrin står soldaten klar til at tage imod.

Bagved ham sidder hundene med øjne så store som ... - jo, det er ganske vist. Vi står midt i eventyret om »Fyrtøjet«.

Her er lavt til loftet, halvmørkt og småklamt, og kælderen er fyldt med små og store detaljer fra H.C. Andersens elskede historie, men det vil være synd at røbe for meget her - det skal opleves, for eventyrkælderen er virkelig noget helt særligt.

Danmarks ældste

- Vi har tidligere brugt kælderen sådan jævnligt, når det passede ind i et tema eller et arrangement, men nu er vi begyndt at bruge den meget mere fast, fortæller børnebibliotekar Anette Rusbjerg.

Hun har selv været med til at indrette det eventyrlige kælderrum, der ligger under Danmarks ældste daterede bindingsværkhus, og alderen er en væsentlig del af den eventyrlige oplevelse.

- Børnene kan jo ikke kun se og mærke de mange forskellige ting fra eventyret, de kan også dufte, at her lugter gammelt og lidt indelukket. Her er lidt uhyggeligt - men på den gode måde, siger hun.

- Og jeg kan jo se, at specielt de yngste ofte lige skal samle lidt mod sammen med mor eller far, inden de klatrer herned, men så er de superstolte, når de så kommer ind på børnebiblioteket bagefter.

Skattejagt og bøger

På børnebiblioteket er der nemlig arrangeret en skattejagt, hvor der er gemt bogstaver rundt omkring, som børnene så kan samle til et bestemt ord.

- Vi har også fået samlet stort set alle udgaver af »Fyrtøjet« fra de andre biblioteker i kommunen, så børnene kan få læst historien op, inden de skal ned i kælderen, og det kan vi se, at rigtigt mange forældre og især bedsteforældre er med på, fortæller Anette Rusbjerg.

- Det er helt sikkert sjovere at besøge kælderen, når man kender historien, og så må de selvfølgelig kigge og ikke mindst røre ved alt dernede.

- Det er også gået helt fint lige bortset fra, at der er nogen, der har »bøffet« vores fyrtøj forleden, så nu skal vi have fundet et nyt, så det kan komme på plads igen.

Halloween og julemand

Mens det er første gang, der er eventyr i kælderen, så blev den allerede sidste år brugt til både Halloween og jul, og det var så store succeser, at de bliver gentaget i år.

- Til Halloween pynter vi op, og så sidder en af mine kolleger og ser uhyggelig ud og læser gyserhistorier, forklarer Anette Rusbjerg.

- Og til jul går vi all-in med julemandens lejlighed og nisseværksted, så der er noget at glæde sig til.

Der er gratis adgang til Eventyrkælderen, og der er åbent i bibliotekets betjente åbningstid.