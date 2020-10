Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder?

Også politiet udtaler nu, at det ulmer i førnævnte områder. Så nu er pressen og politiet i hvert fald enige om, at uroen ikke skyldes ballademagere eller utilpassede unge, men bandekriminelle. Ikke engang Enhedslisten har kommenteret. Det er påfaldende, da de ellers har været den største allierede til borgmesteren, når problemerne skulle fejes ind under gulvtæppet.

I årets budgetforhandlinger ønskede Venstre at sætte yderligere midler af til at styrke kampen mod kriminaliteten i vores udsatte områder. Det gjorde vi blandt andet på baggrund af de mange henvendelser fra beboere i Ellemarken. Råbet om hjælp fra disse borgere var så massivt, at ingen kunne undgå at høre det. Et flertal med Marie Stærke i spidsen ønskede ikke at hjælpe Ellemarken eller de øvrige udsatte områder i samme omfang.