Hvordan tre smittede borgere kan føre til vildt høje smittetal

Køge - 15. april 2021 kl. 08:14 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Køge Kommune har på papiret et af de sogne i landet med nogle af de højeste smittetal - men bare rolig; det handler kun om tre smittede borgere.

Vi er de seneste mange måneder blevet nærmest bombarderet med daglige tal og ord som incidens, smittetryk, positivtal og antal nye smittede.

Det er uden for enhver tvivl vigtigt at have styr på udviklingen af coronasmitten, men nogle gange skal tallene alligevel tages med et gran salt, og lidt sund fornuft skal have lov til at råde.

Det er nemlig nu for første gang blevet muligt at se smittetal på sogneniveau. De vil fremgå af tal fra Statens Serum Institut, som fremover offentliggør dem hver dag.

Her vil det være muligt at se tallene for ens eget lokalområde, så man nu for eksempel ikke længere kun kan se smittetal for hele Køge Kommune, men for hvert enkelt sogn.

Men som sagt - brug den sunde fornuft, når tallene skal læses.

Kigger vi på tallene for i dag, så ser det eksempelvis umiddelbart ganske frygteligt ud i Vollerslev, som topper listen over samtlige danske sogne med en positivprocent på hele 10,0, hvor den gennemsnitlige for hele landet er på omkring 0,3 procent.

Og incidensen i Vollerslev - altså antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere - er helt oppe på 1083, mens den for hele Køge Kommune er på 82.

Men kigger man »bagved« de høje tal, så skyldes de såmænd, at der blandt de kun 277 indbyggere i Vollerslev Sogn er tre smittede - så ingen grund til panik.

Til sammenligning er der 12 smittede blandt Køge Sogns 9.954 indbyggere, hvilket giver en incidens på 121.

I fem af kommunens sogne er der nul smittede, og det højeste antal i et enkelt sogn er 12.

De aktuelle tal for de 15 sogne i Køge Kommune er (første tal er antal indbyggere, andet tal er antal smittede):

Vollerslev: 277 - 3

Boholte: 6847 - 12

Køge: 9954 - 12

Herfølge: 12291: 10

Bjæverskov: 5133 - 4

Ejby: 3775 - 3

Højelse: 7929 - 4

Nørre Dalby: 2114 - 1

Ølsemagle: 4788 - 2

Kimmerslev: 342 - 0

Lellinge: 965 - 0

Lidemark: 308 - 0

Gørslev: 1023 - 0

Sædder: 1441 - 0

Borup: 3832 - 5