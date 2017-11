Send til din ven. X Artiklen: Hvordan skal de lokale idrætsmidler prioriteres? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvordan skal de lokale idrætsmidler prioriteres?

Køge - 19. november 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lokale idrætsliv kan se frem til en fortsat forbedring af rammer og faciliteter for deres aktiviteter. Det er løftet fra et bredt flertal af partiernes spidskandidater, der anerkender, at der er et stort behov for forbedringer.

"Idrættens lokalefaciliteter har været misligholdt i mange år. Mange steder kæmper man om pladsen med rotter og lignende - det er ikke i orden," siger Mette Jorsø (V).

"Der er afsat mange penge de kommende år til forbedring af faciliteter og anlæg af kunststofbaner. Vi vil fortsat afsætte beløb til bedre forhold på vore idrætspladser," siger borgmester Flemming Christensen (K), mens Marie Stærke også fremhæver muligheden for at stille lånegaranti til idrætsforeninger, der selv vil bygge.

Til gengæld venter der fortsatte diskussioner om, hvordan pengene på området skal prioriteres. Flere udtrykker skepsis ved Køge Idrætspark.

"Køge Idrætspark-projektet absorberer for mange af de midler, der skulle forbedre forholdene for græsrødderne i de næsten 40 lokalsamfund, vi har i kommunen," siger Jeppe Lindberg (LA).

"Vi skal bygge en ny hal som foreslået, men den skal ikke ligge i Køge, men i Herfølge eller ude vestpå i kommunen," siger Karsten Jensen, Demokratilisten.

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Vi vil gøre det muligt at stille lånegaranti til idrætsforeninger, der selv vil bygge. Der skal naturligvis overholdes en række formelle krav, men vi vil hjælpe det, vi kan. At stille lånegaranti er en måde, at komme udenom det statslige anlægsloft på og steg år det nemmere for os at hjælpe. Derudover vil vi have et bedre overblik over ledige lokaler, der kan bruges af idrætsforeninger -fx vores genoptræningscenter. Og så skal vi have lavet en prioriteret liste, som vi i byrådet naturligvis overholder. Hvor vi kan se, hvor behovene er størst -fx omklædningsrum, der er utidssvarende osv. Og her skal vi selvfølgelig sørge for, at tænke energiforbrug ind.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Vi mener at Køge Idrætspark skal udsættes indtil, at vi har fået lavet os en ordentlig plan for vedligehold af vores kommunale bygninger. Planen skal selvfølgelig inkludere bedre forhold for breddeidrætten, hvor vi medregner hele kommunen i planen og ikke bare enkelte områder. Hvis vi ikke snart sætter ind med vedligeholdelsen af bygningerne, så skubber vi bare problemerne og regningen bliver endnu større.

Flemming Christensen, De Konservative

Der er afsat mange penge de kommende år til forbedring af faciliteter og anlæg af kunststofbaner. Vi vil fortsat afsætte beløb til bedre forhold på vore idrætspladser.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

Det er vigtigt for os at nærområderne har facilliterne de skal bruge. Også skal foreningerne selv være økonomisk selvstyrende.

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Nær-demokratiet ønsker etablering af flere kunstgræsbaner, så flere områder/foreninger får bedre banefaciliteter. Renovering af nedslidte bygninger og klubhuse. Kommunen bør oprette et foreningssekretariat, der kan ordne administrative opgaver for foreningerne. Kommunen skal motivere foreningerne til at etablere en idrætsunion, som skal have forhandlingsret i et samarbejde med kultur- og idrætsudvalget i Kommunen. Fripasordningen bør udvides, så flere børn og unge får mulighed for at afprøve forskellige idrætter.

Thomas Kielgast, SF

SF ønsker et fortsat stort fokus på kommunens samlede idrætsliv. Vi ønsker at spalte Kultur- og idrætsudvalget; oprette et idrætsudvalg og at ansætte en ekstra idrætskonsulent, som får til opgave at udvikle breddeidrætten i samarbejde med kommunens mange foreninger og frivillige ledere. Der er ligeledes stadig behov for massive investeringer i idrætsfaciliteterne overalt i vores kommune. SF ønsker, at Køge er en stærk og mangfoldig idrætskommune, hvor der både skal være plads til breddeidrætten, men også til eliteidrætten, som er med til at Køge få på landkortet.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Vi ønsker at forbedre det lokale idrætsliv, for kun breddeidrætten. Køge Idrætspark projektet absorberer for mange af de midler der skulle forbedre forholdene for græsrødderne i de næsten 40 lokalsamfund vi har i kommunen.

Derfor ønsker vi som minimum, at halvere budgettet til KiP projektet, spørge rundt igen for en bedre pris, for det virker tosset for os, at man rundt om i landet, kan bygget 2 fulde haller til under det halve af hvad der her er lagt op til.

Men vi mener stadig at vedligeholdelse af skoler, børnehaver og plejehjem, trumfer vedligehold af idrætsfaciliteter.

Karsten Jensen, Demokratilisten

Køge idrætspark skal slet ikke udbygges som beskrevet i den lokalplan som er lagt frem, og hvor høringsfristen først udløber den 28. november, hvad visse politikere vist har glemt. Vi skal støtte breddeidrætten ved at renovere de nedslidte faciliteter på Køges idrætsanlæg, vi skal bygge en ny hal som foreslået, men den skal ikke ligge i Køge, men i Herfølge, eller ude vestpå i kommunen.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Mange idrætsforeninger har det godt, men andre har brug for renovering og nye kunstgræsbaner til sporten. Vi vil prioritere de dårligst stillede først, så alle lokale idrætsforeninger bliver bedre stillet.

Mette Jorsø, Venstre

Idrættens lokalefaciliteter har været misligholdt i mange år. Mange steder kæmper man om pladsen med rotter og lignende - det er ikke i orden. Derfor skal vi videre med renovering af idrætsfaciliteter. Vi skal også fortsætte med at etablere kunststofbaner i Bjæverskov og Ejby.

Niels Rolskov, Enhedslisten

Breddeidrætten er vores fokusområde. Jeg vedn der mangler halkapacitet flere steder end Hal3, så der har vi en opgave, f.eks. er håndbold mig bekendt lukket helt ned i Herfølge, fordi der ikke er nogen ledige tider i hallen. Vi vil gerne styrke de frivillige ledere igennem bedre træneruddannelser.

Mickal Andersen, Alternativet

Alternativet har til valgdebatter mødt entusiastiske frivillige, som brænder for at udfolde deres idræt. De er mere interesseret i det, end i at deltage i politiske overvejelser og kæmpe om midlerne. Derfor skal vi hjælpe dem med deres frivillige arbejde ved at give dem gode rammer for udfoldelse af deres foreningsaktivitet. Derfor er det vigtigste at få skolernes lokaler og idrætsfaciliteter gjort tidssvarende, så de også kan bruges af foreningerne. Vi ser det som en del af kommunens kerneydelser, at amatøridrætten støttes, da bevægelse og samvær er en del af det fælles gode. Køge Idrætspark bør vente til vi har opnået en bedre økonomi i Kommunen og at kerneydelserne fungerer tilfredsstillende.