Hvor er billedet taget?

Køge - 12. juni 2021

Hvis du genkender et bestemt gadehjørne, hus eller anden lokaltion på et af Nationalmuseets mange billeder uden stedsangivelse, så vil museet meget gerne høre fra dig.

Nationalmuseet er i øjeblikket ved at lave et digitalt danmarkskort, hvor man kan klikke sig ind på bestemte lokationer, via billederne fra stedet, og derefter få historisk viden om området. Hensigten er at få den historiske viden museet rummer bragt i spil på en vedkommende måde, fortæller Jacob Riddersholm Wang, koordinator for digitale initiativer på museet:

- Overordnet set handler det om at gøre historien mere interessant for flere borgere. Projektet bygger på den formodning, at det kan vi gøre ved at fortælle ud fra de steder, hvor er. Vi er jo alle påvirket af de steder, hvor vi er født, bor, lever og færdes. Vi vil gerne bringe de »gamle dage« tættere på folk.

I det arbejde vil Nationalmuseet altså meget gerne have hjælp fra alle, der genkender lokationen på et af de mange billeder museet har lagt op på en ny hjemmeside.

- Vi har et billedarkiv på mange 100.000 billeder og hvis vi selv skulle gå dem alle igennem, så ville det tage mange år. Derfor vil vi gerne have hjælp for mange i Danmark sidder helt sikkert med en viden om bestemte områder, som vi slet ikke har, fortsætter Jacob Riddersholm Wang.

Han fortæller, hvordan museets medarbejdere tit har en ledetråd til, hviket sogn billedet er taget i, et stednavn eller en by - men derfra og så til komme tættere på er et stykke vej.

- Vores fotografier har ofte en områdebeskrivelse, så vi ved omtrent, hvor de er taget. Men vi skal have mere præcision i koordinaterne, og derfor har vi brug for frivillige, der kender deres egn så godt, at de kan genkende motiverne på vores gamle fotos, forklarer han videre.

Han fortæller at lige umiddelbart kan det måske være lidt udfordrende at klikke sig rundt i databasen med billeder fra for eksempel Køge - da der også ligger en del billeder af historiske genstande i arkivet - men han håber alligevel at mange har lyst til at udforske billedarkivet og komme med input fra billeder, de kan genkende.

- Alt hjælp er meget påskønnet, fortæller han.

Mange lokale frivillige er allerede i fuldt sving med at sætte koordinater på museets store samling af fotografier fra 1880-1980, men der er brug for endnu mere egnsspecifik viden, skriver museet i en pressemeddelelse.

Alle de gamle fotografier skal nemlig have en præcis adresse vedhæftet, så de kan give mulighed for et slags street view fra gamle dage.

Der er tale om billeder fra både land og by. Fotografierne er blandt andet taget af Nationalmuseets ansatte, som drog landet rundt for at dokumentere samtidens Danmark for eftertiden.

- Men der er mange forskellige motiver, for eksempel helt tilbage til da fotografiet kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet, over motiver fra besættelsestiden og op til 60-70-80`ernes Danmark, forklarer han og udtrykker stor glæde over den hjælp museet allerede har fået til en lille del af de over 200.000 billeder i arkivet.

Alle de gamle fotografier skal nemlig have en præcis adresse vedhæftet, så de kan komme på et digitalt danmarkskort og give mulighed for et slags street view fra gamle dage.

Der er oprettet en side, hvor man kan søge efter nærområde, hvorefter der kommer relevante billeder frem.

Find siden på www.hvorerdetfra.dk,