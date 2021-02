Artiklen: Hviderusser stjal barberblade for 1300 kroner

Hviderusser stjal barberblade for 1300 kroner

Fredag eftermiddag omkring kl. 16.30 anmeldte personalet i Kvickly på Vestergade i Køge, at de havde tilbageholdt en udenlandsk mand, som havde stjålet barberblade for 1292 kr.

Personalet havde bemærket, at manden havde en mistænkelig adfærd og holdt derfor øje med ham.

I afdelingen med barberblade tog han flere pakker i sin jakkelomme, hvorefter han forlod butikken via kioskområdet uden at betale. Han blev tilbageholdt af personalet og politiet blev tilkaldt.

Han blev løsladt senere på aftenen, men blev gjort bekendt med, at sagen ville blive forelagt udlændingestyrelsen, og at det kan få indvirkning for hans ophold i Danmark.