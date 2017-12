Selv om en ny risikobaseret dimensionering lover samme udrykningstid som før, vil der komme færre mand frem til brand- eller ulykkesstedet i første sending. Backup kan komme længere fra. Foto: Katrine Wied

Hver tredje brandmand skal spares væk

Køge - 30. december 2017 kl. 11:12 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tredjedel af brandmændene på brandstationen i Lellinge skal spares væk. Det skriver DAGBLADET Køge.

Det fremgår af den risikobaserede dimensionering for Østsjællands Beredskab, som Beredskabskommissionens otte borgmester godkendte kort før jul.

Østsjællands Beredskab skal spare fem millioner kroner for at få budgettet for 2018 til at hænge sammen. Den risikobaserede dimensionering er en plan for, hvilket serviceniveau, som man fra beredskabets side mener er fagligt forsvarligt til at yde en forsvarlig indsats over for borgerne ud fra en risikoprofil, som man har udarbejdet for de otte kommuner, der indgår i beredskabssamarbejdet. Det vil sige Køge, Stevns, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner.

Men planen indeholder også en række reduceringer i forhold til det serviceniveau, som brandvæsnet yder i dag.

Planen ændrer ikke ved den responstid, der skal gå, før den første brandbil er fremme på stedet, men den reducerer i antallet af brandmænd, der sidder i brandbilen. Hvor der i dag sidder en leder og fem brandmænd, skal der fremover kun sidde en leder og tre brandmænd. Altså en reduktion fra seks til fire mand på første udrykningshold.

I alt er der lagt op til, at der skal spares 22 fuldtidsbrandmænd væk i det samlede område, som Østsjællands Beredskab dækker. Der skal ligeledes spares i alt 25-30 deltidsbrandmænd væk. På brandstationen i Lellinge vil det kræve en reduktion på syv mand ud af stationens cirka 20 fuldtidsansatte brandmænd.

Det vil blandt andet betyde, at der vil gå længere tid, før brandvæsnet vil være i stand til at sende røgdykkere ind i en brændende bygning, hvor der befinder sig mennesker i fare.

Et røgdykkerhold består af to mand. Men efter Beredskabsstyrelsens retningslinjer må brandvæsnet ikke sende røgdykkere ind i en brændende bygning, før der er et backup-hold af røgdykkere, der står uden for bygningen. Dette skyldes, at dette hold skal kunne sendes ind for at redde de andre, hvis de kommer i fare. Som bemandingen i beredskabet er i dag, kan man allerede med første udrykningshold sende røgdykkere ind, fordi der med fem brandfolk i brandbilen er nok til at danne to hold. Men det kan man ikke, når der kun sidder tre brandmænd i bilen. Så fremover vil man skulle vente på udrykningshold nummer to, før man kan sende røgdykkere ind efter mennesker, som er i fare for at brænde inde.

Måler man dette i tid, vil det betyde forskellen mellem, at man kan sende røgdykkere ind efter minimum ni minutter, hvor man i dag kan sende røgdykkere ind efter fem minutter.

Den risikobaserede dimensionering lægger også op til, at der skal lukkes to brandstationer.

I Stevns Kommune skal der reduceres fra to brandstationer til én. Det vil betyde, at brandstationen i Hårlev skal lukke, således at der i kommunen kun ligger brandstationen i St. Heddinge. Resten af mandskabet skal komme fra Lellinge.

Den anden brandstation, der skal lukke, vil være enten deltidsstationen på Tigervej i Køge eller mere sandsynligt brandstationen i Solrød. Også her vil brandbilerne skulle køre fra Lellinge og også Greve.

Der er desuden lavet en plan for, hvilket materiel, der skal befinde sig på de enkelte brandstationer. Her er også lagt op til reduktioner.

Den risikobaserede dimensionering skal danne baggrund for et udbud af brandslukningsopgaven, som skal sendes ud i det nye år. I dag er det Falck, der løser opgaven for de fleste af Kommunerne i Østsjællands Beredskab.

Inden opgaven sendes i udbud skal den risikobaserede dimensionering godkendes i samtlige otte byråd. Planen er allerede godkendt af Beredskabsstyrelsen.

