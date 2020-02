Send til din ven. X Artiklen: Hvad er et Seniorråd og hvad kan det bruges til? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad er et Seniorråd og hvad kan det bruges til?

Køge - 23. februar 2020 kl. 07:53 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: »Køge Seniorråd er til for dig, uanset hvor i kommunen du bor. Vi er ni borgere på 60+, der er valgt ind i Seniorrådet. Vi repræsenterer hele kommunen, og vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende ældres vilkår i Køge Kommune. Brug os!«

Sådan står der i en ny brochure, som Køge Seniorråd i den kommende tid vil aflevere til biblioteker, plejehjem og -centre, klinikker, aktivitetshuse, sportshaller og andre steder i kommunen, hvor borgerne mødes.

Brochuren kan afhentes gratis af alle interesserede.

Viden og erfaring

- Vi er af den opfattelse, at det er godt med et Seniorråd, der kan vejlede og rådgive politikerne omkring forhold, der vedrører de ældre - og hvem er vel bedre til det end os, der selv er ældre, forklarer Nadia Sandberg, der er formand for formand for Køge Seniorråd.

- Den viden og er faring, vi har opnået gennem et langt liv, er værdifuld og bør bruges og ikke mindst respekteres.

Nadia Sandberg hævder - med et blink i øjet - at Køge Kommune er en god kommune at være gammel i. og hun fortsætter:

- Det er i hvert fald en påstand, men hvis du mener, det er en forkert påstand eller har du andre bemærkninger, så tøv ikke med at kontakte os.

Lovpligtige råd

I den nye brochure kan man blandt andet læse, at Seniorråd eller ældreråd, som de også kaldes, siden 1997 har været lovbefalet i alle landets kommuner. Der er valg til rådene hvert 4. år, og der vælges ni medlemmer samt ni suppleanter pr. gang.

Byråd og forvaltning skal konsultere Seniorrådet, før beslutninger om ældres forhold tages, og Seniorrådet har ret til at sende høringssvar, inden en beslutning vedtages i Byrådet.

Rådet holder møde På Køge Rådhus hver måned og efter behov og deltager desuden i årlige dialogmøder omkring kommunes budget.

Medlemmerne besøger desuden de lokale plejecentre og træningscentre, Det Danske Madhus, der er leverandær til kommunen samt diverse foreninger, lige som de deltager i kongresser og temadage for at holde sig orienterede og være synlige.

Vi er forskellige

Udover en udførlig beskrivelse af Seniorrådets virke og kompetencer, rummer brochuren også en række praktiske informationer for de ældre blandt andet om borgerservice, flextrafik og den kommunale ældrepleje, ligesom der er et afsnit med kontakt-info for mange af de serviceinstitutioner, de ældre kan få brug for i hverdagen.

Sidst men ikke mindst indeholder brochuren også et par eksempler på de spændende portrætter, som Køge Seniorråd er ved at få lavet i forbindelse med et større projekt om ældres hverdagsliv.

- Projekt formål er, at vi gennem fortællinger om de ældre selv får nuanceret billedet af ældres liv i Danmark, forklarer Nadia Sandberg.

- »Ældre« betragtes ofte som en samlet gruppe, der enten er en byrde eller en ressource, og det håber vi at kunne lave om på.

- Vi vil vise, at vores ældre medborgere er lige så forskellige mennesker med lige så mange forskellige holdninger, interesser, muligheder og forhold, som alle andre borgere, og ikke blot skal betragtes som en ensartet gruppe, siger hun.

Seniorrådet håber at kunne skaffe finansiering til at føre projektet ud i livet med et stort antal interviews, og i brochuren kan læserne få en lille foreløbig smagsprøve.