Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Husk den nye tandplejeordning gælder fra nytår

Køge - 23. november 2017 kl. 16:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1. januar 2018 kan dit barn vælge mellem at modtage gratis tandpleje ved en af Køge Kommunes to kommunale tandklinikker eller at modtage et økonomisk tilskud på 65 procent til at benytte en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Unge i alderen 16-17 år har som hidtil frit valg med 100 procent kommunal betaling.

Ønsker du, at dit barn skal modtage gratis tandpleje ved en af de kommunale tandklinikker, skal du ikke foretage dig noget. Alle børn, hvis forældre ikke aktivt har givet den kommunale tandplejes administration besked om, at de ønsker at benytte fritvalgsordningen, vil automatisk være tilmeldt en kommunal klinik pr. 1. januar 2018.

Ønsker du, at dit barn skal benytte en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg, skal du for at modtage et kommunalt tilskud tilmelde dit barn til fritvalgsordningen via den kommunale tandplejes administration.

Det er ikke nok at tilmelde dit barn ved den privatpraktiserende tandlæge - heller ikke ved en nuværende aftaleklinik i Køge Vest.

Fritvalgsordningen indebærer, at dit barn kan benytte en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg med et kommunalt tilskud på 65 procent og en egenbetaling på 35 procent.

Valg af fritvalgsordning omfatter det samlede tandplejetilbud - det vil sige både tandbehandling og eventuel tandregulering.

Benytter dit barn fritvalgsordningen, er det ikke muligt for barnet at modtage tandregulering ved den kommunale tandreguleringsklinik.

Allerede igangsat tandregulering vil dog blive færdiggjort på den kommunale tandreguleringsklinik, selvom barnet overgår til en fritvalgsordning.

Skift mellem privat og kommunal klinik eller fra én privat klinik til en anden kan tidligst ske 12 måneder efter seneste skift og sker ved henvendelse til den kommunale tandplejes administration. Igangværende behandlinger skal være afsluttet inden klinikskift.

Den nye aftale blev vedtaget i sommer af et enigt børneudvalg.