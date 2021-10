Se billedserie Borgmester Marie Stærke skærer kagen for. Til venstre Bod Bohlbro, lærer og tillidsmand på Højelse Skole. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Hurra for lærerne

Køge - 06. oktober 2021

Af Anders Holt

Højelse: - Vi anerkender lærerne for hver eneste dag at undervise væres børn og unge og for at spille så stor en rolle i vores allesammens liv.

Sådan sagde i går borgmester Marie Stærke (S) på FNs internationale "Lærernes Dag". Hun er på vej ind på Højelse Skole sammen med formanden for Lærerkredsen i Køge/Stevns, Pernille Nørgaard, og skoleudvalgsformand Mads Andersen (K).

Sammen vil de takke lærerne for deres indsats i det daglige. Selvom det er en international dag, havde de udvalgt Højelse Skole til det årlige besøg.

- Vi prøver at festliggøre dagen, tilføjer borgmester Marie Stærke.

Men Lærernes Dag har også nogle gange givet kommunens folk nogle ord med på vejen hjem, fortæller både hun og Mads Andersen. For eksempel hvis en skole snart gerne vil have kigget på skolegården eller køkkenfaciliteterne. Eller andre udfordringer.

- Der kommer ting frem, som vi måske ikke har været opmærksomme på. Så det kan være meget konstruktivt, siger Marie Stærke.

Begge fortæller dog, at det ikke kun er denne ene dag, de besøger en skole. Så der er altså ikke lukket for dialog resten af året.

- Vi skal jo helst hylde lærerfaget alle dage om året. Og lytte til medarbejderne. Men når nu dagen her findes, er det jo en fin anledning til at besøge og snakke med lærerne - og i år er det Højelse Skole, som vi har taget lagkage med til på Lærernes Dag, siger Mads Andersen.

Tophemmeligt Formanden fra Lærerkredsen, borgmesteren og skoleudvalgsformanden mødtes på parkeringspladsen tirsdag formiddag. Kun én af skolens lærere vidste på forhånd, at der skulle ske noget i 10-frikvarteret. Han fik dem lusket ind ad bagdøren, og da alle lærere sad ned, kom borgmesteren og de to andre ind på lærerværelset med den store lagkage.

Lærer og tillidsmand Bob Bohlbro er glad for anerkendelsen.

- Symbolet i kagen er nok vigtigere end selve kagen. Det, at vores arbejdsgivere kommer og fortæller, at det rent faktisk betyder noget, det vi laver, betyder jo langt mere, siger han.

- Det kan man jo godt nogle gange være i tvivl om i hverdagen. Så er det er faktisk meget fint at blive bekræftet - også af vores fagforening, som jo også er her i dag, siger han.

Og takket blev de så.

- I har en kæmpe indflydelse på børn og unges liv. Men vi ser også som politikere, arbejdsgivere og forældre, at I gør en kæmpe forskel. Så tusind tak for jer, og for den store indsats I gør hver eneste dag for at styrke vores børn og unge, sagde Marie Stærke.

Også Mads Andersen takkede.

- Vi skal hylde lærerfaget. Men man skal også huske at hylde den stærke lokalindsats. Men det, som måske er allervigtigst, er, at vi også lytter til jer medarbejdere. Dialogen er en vigtig faktor, sagde skoleudvalgsformanden.

Og så blev kagen skåret ud, og der blev talt sammen, inden klokken få minutter efter ringede ind til næste time, og lærerne igen smuttede ud til deres elever. For igen at gøre at en forskel for vores børn og unge.