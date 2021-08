Hunting Skills ramte plet

Se billedserie Foto: FROM

Køge - 23. august 2021 kl. 14:49 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

I snart hundrede år har Køge/Herfølge Jagtforening eksisteret. Det er een af landets største med 720 medlemmer. Et medlemstal, som er meget stabilt. Men på nogle punkter sker der ændringer. For aldersgennemsnittet er på vej ned - og så er der flere og flere, som er blevet grebet af at skyde med bue og pil.

Søndag havde alle mulighed for at »lege Robin Hood«, da jagtforeningen lagde jord til Danmarks Jægerforbunds Hunting Skills-dag, hvor der blev budt på en masse aktiviteter.

Jagtforeningen råder over hele 23 hektar, og de blev udnyttet på søndagen, hvor man foruden at kunne prøve at skyde med bue og pil og riffel, og havde mulighed for at besøge en række stande, hvor man kunne investere i alt mellem himmel og jord for at øge kvaliteten på jagten.

Ikke mindst handler det om at være rigtigt klædt på, så man ikke skræmme vildtet væk og chancen for at ramme byttet fordufter.

Ikke mindst med bue og pil, handler det om at komme tæt på byttet, fortæller formand for Hedehusene-Fløng Jagtforening, Andreas Sørensen:

- Det er sådan set ikke svært, at skyde med bue og pil, hvis man bare træner. Det svære ligger i at komme indenfor 25 meter at byttet. Det gør det også til en meget intens sport.

Der er i dag omkring 1600, som jager med bue og pil. Og det er stigende. Man kan jage dåvildt, kronvildt, fasaner og haner med denne jagtform.

Mens det var stille og koncentreret ved bueskydningen, så var der en del mere larm over på skydebanen, hvor der var kø for at få lov til at plaffe lerduer ned.

Her havde alle fornuftig nok ørepropper på - for det larmer gevaldigt.

Selvom skydebanen er omgivet af en høj støjvold, så kan det godt høres i Herfølge. i fugleflugtlinje er der kun 100 meter til man står inde midt i byen.

Af samme grund bliver der ikke skudt efter lerduer i hele juli af hensyn til byens borgere, som skal have lov til at sidde ude i haven i sommervarmen uden at lægge øre til skudsalver. Det er ikke kun indenfor bueskydning, at søgningen er meget stor hos Køge/Herfølge Jagtforening.

Der er også rift om at få »tæmmet jagthunden«.

Der er i øjeblikket hele 80 til hundetræning, og bare på hvalpeholdet er der 25.

Alle var velkomne til Hunting Skills, men var en dag, som hovedsagligt henvendte sig til nye jægere. Derfor var det også besøgende, som kom langvejs fra for at finde inspiration og måske få købt lidt ekstra ind til jagten.

Man kunne blandt andet møde strand- og havjæger, som viste pramme, lokkeænder, jagthornsblæsere, forskellige hunderacer, og skulle man blive fristet af en jagtrejse eller en ny bil med god plads til jagthunden, så var det også muligt.