Det er en togvogn af træ fra 1920 og en togvogn af stål fra 1954, som er blevet udsat for hærværket hos Østsjællandske Jernbaneklub i Køge. Arkivfoto

Hundrede år gamle tog udsat for hærværk

Køge - 08. september 2020 kl. 05:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To veterantogvogne er blevet udsat for hærværk i weekenden. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Ukendte gerningsmænd brød i tidsrummet mellem fredag og søndag ind i remisen hos Østsjællandske Jernbaneklub i Køge, hvor veterantogene står. Her blev to tog overmalet med grafitti.

- Porten når ikke helt ned til jorden på grund af skinnerne. Det, der sidder og spærrer neden for porten, har de brækket væk og er krøbet ned under porten og ind, siger Lars Jørgensen, der er formand for Østsjællandske Jernbaneklub.

Tog fra 1920 og 1954 De to veterantogvogne er blevet overmalet med grøn, blå og sølv farve.

- Den ene er en gammel trævogn fra omkring 1920, og den anden er en stålvogn fra 1954. Halvdelen af siden på togvognene er helt overmalet, så det er ret meget, fortæller Lars Jørgensen.

Han lægger ikke skjul på, at det rammer jernbaneklubbens medlemmer.

- Vi bliver kede af det, når vi kommer og ser, at det vi arbejder med, skal have sådan et klister smurt på sig, siger han.

Svært at fjerne helt Hærværket rammer også klubben på pengepungen, for grafittien er dyr at få fjernet.

- Det koster nogle penge. Vi har indhentet et tilbud, og det vil koste os 30.000 kroner plus moms at få fjernet for de to vogne. Det må vi selv betale, for forsikringer dækker det ikke, siger Lars Jørgensen.

Grafittien bliver fjernet med særlig grafittirens, men alligevel vil det sætte spor på de gamle togvogne, fortæller han.

- Selv om grafittien kommer væk, vil vognene blive mere matte at se på. Det kan ikke fjernes, så man ikke kan se, at der er sket noget. På den gamle vogn af træ, tvivler jeg også på, at man kan fjerne det helt inde, hvor brædderne sidder sammen, vurderer Lars Jørgensen, som har en opfordring til hærværksmændene.

- Hvis de så gerne vil male togvogne, skal de da kommer herned, så kan vi sagtens finde en opgave til dem. Hvis de har problemer med at få tiden til at gå, skal vi nok finde på noget arbejde, i stedet for at ødelægge vores andres arbejde, siger han sarkastisk.