Hund stod bundet ved Føtex: Bed flere kunder

En 51-årig hundeejer er sigtet for overtrædelse af hundeloven, efter at hans hund gik til angreb på flere kunder ved Føtex i Ølbycenteret.

- Hunden står bundet, mens ejeren er inde at handle. Da han kommer tilbage for at hente sin hund, står der flere personer og venter på ham og fortæller, at de er blevet bidt, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.