Se billedserie Sognepræst Signe Asbirk er den nye kirkebogsførende i Køge Kirke. Dermed har hun ansvaret for, at der bliver skrevet i kirkebogen ved for eksempel gudstjenester, men i hverdagen erd et dog kirketjeneren, der fører pennen. Foto: Kim Rasmussen

Hun skal styre de gamle kirkebøger

Køge - 01. januar 2018 kl. 14:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De vejer godt til og på let gulnede sider kan man med sirlig skrift følge sognebørnenes liv fra fødsel til død.

Ved at åbne den læderindbundne og tykke bog kan man på en af de første sider læse, at gårdejer P. Nielsen fra Ølby samt arbejdsmand Petersen med hustru og skomager Chr. Andersens enke har været til nadver onsdag den 10. april 1903.

Det er ført ind i den gamle »Kommunions Protokol« som Køge Kirke stadig gemmer på og hvor man også kan finde navne på døde sognebørn, registreret under »kvindekøn« eller »mandkøn«.

- Det er da ret speciel at sidde og bladre i bøgerne og man kan ikke undgå at mærke lidt af historiens vingesus, når man tænker på, at tidligere generationer har siddet med bøgerne i hænderne og omhyggeligt føjet de enkelte navne ind efter dagens gudstjeneste, siger Signe Asbirk og fortsætter med et smil.

- Det er jo lige før, man får lyst til at være slægtsforsker. Det er sjovt med de gamle ting, hvor vi stadig fortsætter traditionen - bare på en nutidig måde.

Sognepræst Signe Asbirk overtager ved årsskiftet posten som kirkebogsførende præst i Køge Kirke efter Jan Basie, der netop har givet sin sidste prædiken i kirken.

Mange har måske bemærket forkortelsen »kbf« stående efter navnet på en præst, men hvad betyder det og hvad indebærer det?

Det har sognemedhjælper Mette Nielsen sat sig grundigt ind i og hun forklarer, at før 1981 var en sognepræst i den danske folkekirke den øverste og dermed ansvarlige præst i et sogn. Hvis et sogn havde flere præster, blev de øvrige kaldt kapellaner eller andenpræster.

Efter 1. maj 1981 fik samtlige præster, der er ansat i Folkekirken titel af sognepræst. Der er dog fortsat en forskel, idet den stilling, der før 1981 blev betegnet som sognepræst, nu har fået betegnelsen kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed.

- Som kirkebogsførende har præsten ansvar for, at kirkebogen bliver ført korrekt. Kirkebogen har til formål at registrere fødsler, barnedåb, konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse - ja, det er en slags oversigt over det danske folk. Hvem er levende og døde, hvem er gift med hvem, og hvem er dine forældre? Så det er vigtigt at kirkebogen bliver ført korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen, siger hun.

De allerførste kirkebøger blev påbegyndt i 1500-tallet.

- Kirkebogsførsel og personregistrering er stadig en af Folkekirkens vigtigste administrative opgaver. Dog bliver der ikke længere ført kirkebog med pen og blæk. Siden 2002/2003 er kirkebogen blevet digital, oplyser Mette Nielsen.

Hun forklarer videre, at i større sogne føres kirkebogen til daglig af kordegnen - og sådan er det også i Køge. Den kirkebogsførende præst sidder derfor ikke med fingrene nede i kirkebogen til hverdag. Og heldigvis for det, mener kommende kbf'er Signe Asbirk:

- Jeg er ikke blevet præst for at sidde på kontoret og lave administrativt arbejde, men for at møde mennesker i sognet. Så det er vigtigt med en dygtig kordegn til at løfte opgaven med personregistreringen. Som kirkebogsførende sognepræst kommer jeg i høj grad til at fortsætte med de opgaver, jeg allerede nu har som præst. Vi er tre sognepræster i Køge Kirke og vi er ligeværdige. Det er ikke længere finere at være kirkebogsførende - i hvert fald ikke i Køge Kirke, siger hun og fortæller, at posten blot indebærer den ekstra opgave at føre tilsyn med, at kirkebogen bliver ført korrekt af kordegnen.

Hun fortsætter:

- Derudover deler vi præster opgaverne i mellem os, alt efter hvad vi brænder for. Jeg har særligt været med til at udvikle Natkirke og etablere sorggruppe. Min kollega sognepræst Charlotte Dybdahl Winther har bl.a. været igangsætter for alt børnearbejdet i kirken med minikonfirmander, børnegudstjenester osv. Og nu er vi rigtig spændte på, hvem der bliver vores nye præstekollega.

Køge Kirkes menighedsråd har, efter Jans afsked, indstillet nuværende sognepræst Signe Asbirk som kirkebogsførende til biskoppen - og fået det godkendt. Samtidig sættes processen med ansættelse af en ny sognepræst også i gang.

Signe blev uddannet til teolog i 2012 og indsat som præst i Køge Kirke i 2014. Hun flytter i januar til Køge med sin mand og to børn, for det hører med til posten som kirkebogsfører.